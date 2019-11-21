Юрист потребовал от комментатора Уткина опровержения поста о волгоградцах

21 ноября 2019, 21:48

Руководитель национального юридического центра Михаил Алексеев подал в суд иск о защите чести и достоинства к футбольному комментатору Василию Уткину, назвавшему волгоградцев "гопниками". Лингвистическая экспертиза показала, что употребленное комментатором слово имеет негативный окрас.

Как писал Кавказский узел", 29 октября руководитель национального юридического центра Михаил Алексеев рассказал, что готовит иск о защите чести и достоинства к Василию Уткину за пост, в котором футбольный комментатор назвал болельщиков "Ротора" и в целом волгоградцев гопниками. С этой целью Алексеев заказал лингвистическую экспертизу поста Уткина. В экспертном бюро "Истина" сообщили, что приступили к экспертизе.

Вызвавший резонанс пост футбольный комментатор Василий Уткин разместил в своем Telegram-канале "Настоящий РадиоУткин" 6 октября. "За эту команду болеют гопники. Они достаточно активные и многочисленные, чтобы я отождествлял их со всей публикой "Ротора" и мысленно называл Волгоград городом гопников - просто чтобы не перепутать с другими. Я основываюсь лишь на собственном опыте общения с болельщиками "Ротора" как в целом, так и последние года три", - заявил Уткин. Он пояснил, что высказался в ответ на недовольство его критикой бесплатной раздачи билетов на "Волгоград-Арене".

Михаил Алексеев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что вечером 20 ноября подал в Балашихинский городской суд Московской области иск к Василию Уткину (копия документа имеется в распоряжении "Кавказского узла"). По его словам, лингвистическую экспертизу поста провел доктор филологических наук, доцент, профессор кафедры русского языка и документалистики Волгоградского государственного университета Сергей Кушнерук.

"Лингвистическая экспертиза показала негативный окрас слова "гопник". В экспертизе дано определение гопников как низших социальных слоев, слово несет негативный эмоциональный окрас. В данном случае затрагиваются социальные группы по территориальному признаку – речь идет о волгоградцах", – рассказал Алексеев.

Текст содержит слова, которые обладают "негативными квалифицирующими свойствами", они адресованы болельщикам команды "Ротор" и посетителям футбольных матчей, жителям Волгограда и области, говорится в заключении эксперта бюро "Истина", копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Алексеев рассказал, что требует дать опровержение поста и удалить его. Моральный вред от публикации Уткина он оценил в 100 тысяч рублей.

"Но речь идет не о деньгах, а о том, что мы принципиально... не поддерживаем пост Уткина. К самому Уткину у меня нормальное отношение как к человеку, телеведущему. Проблема заключается в том, что он лидер мнений. Его слушают и смотрят. Когда он говорит такие слова, он провоцирует людей на низкие поступки", - сказал Алексеев.

Комментариями от Уткина относительно подачи иска Алексеева и результатов лингвистической экспертизы "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте Балашихинского городского суда Московской области данных о поступлении иска, по состоянию на 21.30 мск, сегодня нет.