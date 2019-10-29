Лингвисты занялись экспертизой высказывания футбольного комментатора о Волгограде

29 октября 2019, 18:40

Руководитель национального юридического центра Михаил Алексеев готовит иск о защите чести и достоинства к Василию Уткину за пост, в котором футбольный комментатор назвал болельщиков "Ротора" и в целом волгоградцев гопникам. С этой целью Алексеев заказал лингвистическую экспертизу поста Уткина. В экспертном бюро «Истина» сообщили, что приступили к экспертизе.

Как писал Кавказский узел", вызвавший резонанс пост футбольный комментатор Василий Уткин в своем Telegram-канале "Настоящий РадиоУткин" 6 октября. "За эту команду болеют гопники. Они достаточно активные и многочисленные, чтобы я отождествлял их со всей публикой "Ротора" и мысленно называл Волгоград городом гопников - просто чтобы не перепутать с другими. Я основываюсь лишь на собственном опыте общения с болельщиками "Ротора" как в целом, так и последние года три", - заявил Уткин. Он пояснил, что высказался в ответ на недовольство его критикой бесплатной раздачи билетов на "Волгоград Арене".

Журналист Василий Уткин допустил недопустимое обобщение, назвав болельщиков "Ротора" и в целом волгоградцев гопниками, указали местные футбольные функционеры. Пользователи "ВКонтакте" высказали противоположные мнения об этом.

Руководитель национального юридического центра Михаил Алексеев сообщил сегодня корреспонденту «Кавказского узла», что заказал лингвистическую экспертизу высказывания Уткина и готовит иск в суд. «Моя позиция заключается в том, что нет необходимости создавать шум и отвечать хамством, поэтому нам понадобилось время, чтобы понять, является ли высказывание оскорблением, мы нотариально заверили публикацию Василия Уткина», - рассказал юрист.

«Мы имеем право подавать в суд и без экспертизы, но мы хотели бы, чтобы у нас была четко с правовой точки зрения сформулированная позиция. Потому что для нас это дело важно не просто с точки зрения грубости со стороны Уткина по отношению ко всем жителям Волгограда, но и с точки зрения недопустимости грубить без остановки в Интернете. Если мы считаем, что за Интернетом будущее, то давайте следить за тем, что мы говорим, как мы говорим и беспокоиться друг о друге», - рассказал Михаил Алексеев.

По его словам, текст поста Уткина передан на лингвистическую экспертизу, экспертам сформулирован ряд вопросов. «Наша цель – продемонстрировать, что мы достаточно легально и интеллигентно как жители этого города не готовы проходить мимо таких вещей, признавать и сглатывать их, и будем подтверждать словами и делом, что мы не то, как нас называет Василий Уткин. На следующей неделе будет готова экспертиза. Это будет после ноябрьских праздников. Если мы не дождемся извинений от Василия Уткина, мы подадим иск в суд после ноябрьских праздников», - заявил Михаил Алексеев.

Он рассказал, что закончил ВолГУ, там же защитил кандидатскую диссертацию. «Мой юридический бизнес связан и с Волгоградом, и с Москвой, для меня границы стерты. Но где бы я ни жил, всегда ощущаю себя волгоградцем. Было достаточно людей, которые поддержали меня, узнав о готовящемся иске. Василий Уткин для меня всегда был отличным актером, в детстве я смотрел его передачи. Мы не хотим сказать, что он плохой человек, мы хотим сказать, что произошло оскорбление волгоградцев, и мы просим извиниться», - подчеркнул Михаил Алексеев.

«Как и любой город - Волгоград разный. Но он любимый, и он мой город. Когда я говорю, что он мой - это относится и к его проблемам, и к его таким разным жителям», - написал Михаил Алексеев 28 октября на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в СМИ «повод поутих». «Но я исхожу не из хайпа, а возможности выверенного юридического подхода, который и занял некоторое время. Я, как уроженец Волгограда, подам иск к Василию Уткину о защите чести и достоинства за оскорбление в его обобщении относительно жителей миллионного города. Меня не трогают его спортивные интересы и словесные баталии вокруг футбола. Я не готов пропускать эти слова мимо ушей, поэтому считаю принципиальным и важным легальным способом добиться извинений в адрес жителей моего родного города. Да, это не дело жизни и в моей жизни, да и в родном городе достаточно других вопросов, проблем и задач. Но я решил не пройти мимо», - написал Михаил Алексеев.

Руководитель негосударственного экспертного учреждения «Истина» Вадим Валов сегодня подтвердил, что Михаил Алексеев обратился с просьбой провести лингвистическое исследование опубликованного в Telegram-канале поста Василия Уткина на предмет содержания в его лексике уничижающих достоинство высказываний, относящихся к жителям Волгограда.

«У нас есть специалисты высокого уровня по лингвистике, которые дадут научную экспертную оценку высказыванию. Мы подготовим заключение примерно в течение 10 дней. Мы начали работу по изучению материала, провели предварительную оценку. Я не лингвист, но с моей точки зрения как просто эксперта и жителя Волгограда, высказывание не очень красивое, мне достаточно неприятно. Меня приравняли к определенному кругу лиц. Мы сформулировали перед экспертом-лингвистом ряд вопросов», - рассказал корреспонденту «Кавказского узла» Вадим Валов.