Обвиняемый в убийстве школьницы в Сочи получил пожизненный срок

14 ноября 2019, 22:43

Краснодарский краевой суд назначил пожизненное лишение свободы Сергею Тхорову, признав его виновным в грабеже, попытке изнасилования и убийстве 14-летней жительницы Сочи.

Как писал "Кавказский узел", 15 июля 2016 года тело убитой 14-летней девочки было найдено в Сочи рядом с железнодорожной остановки "Магри". 2 августа правоохранители сообщили о задержании в Ростовской области Сергея Тхорова, подозреваемого в убийстве школьницы. Следователи считают, что убийство было совершено при попытке изнасилования девочки.

Судебный процесс по делу 34-летнего приезжего из Бурятии длился больше года, заседания по делу проходили в закрытом режиме. Специалисты института имени Сербского в Москве, проводившие психиатрическую экспертизу Тхорова, признали его вменяемым.

Изучив многочисленные доказательства, суд признал Сергея Тхорова виновным в грабеже, краже, разбое, попытке изнасилования несовершеннолетней, убийства, а также попытке неправомерного завладения транспортным средством. Суд учел, что до убийства 14-летней сочинки он уже был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, а в момент нападения на девочку находился под административным надзором.

"Судом Тхорову назначено окончательное наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима, с отбыванием первых десяти лет в тюрьме", - сообщило сегодня со ссылкой на данные суда РИА "Новости".

Тхоров свою вину в убийстве признавал и сам рассказал следователям детали преступления: по его словам, он решил отобрать у девочки телефон, схватил ее за шею и стал угрожать насильственными действиями, но школьница стала вырываться. Тогда мужчина повалил девочку на железнодорожные шпалы и стал бить камнем по голове. Отобрав мобильный, он захотел изнасиловать школьницу, которая уже получила смертельные травмы, отмечает сегодня Юга.Ру.