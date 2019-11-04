Фильм об отъезде ногайской молодежи в Сирию впечатлил пользователей соцсетей

04 ноября 2019, 19:14

Автор "Обманутых" подняла важную проблему, ей стоит рассказать и о судьбах других уехавших к боевикам в Сирию жителей Дагестана, сочли посмотревшие фильм пользователи Youtube и Facebook.

Как писал "Кавказский узел", главный редактор издающейся на ногайском языке газеты "Голос степи - Шьол тавысы" Эльмира Кожаева сняла фильм-расследование "Обманутые" о трех жителях дагестанского села Кумли, которые уехали в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск. Первая часть фильма выложена 31 октября на Youtube-канале издания "Голос степи - Шьол тавысы".

По данным на 19.10 мск 4 ноября, фильм набрал 6099 просмотров, 50 лайков, два дизлайка и два комментария.

Один из комментаторов фильма на Youtube призвал автора рассказать о судьбах других уехавших в Сирию россиян

«По возможности про всех уехавших расскажите, не только из с. Кумли. Орта-тюбе, Терекли и т.д.», - написал сегодня Unfufu Komarov.

Посмотревшие фильм пользователи Facebook оценили работу журналистки и сочли поднятую ею тему очень важной.

«Очень сильный в эмоциональном плане фильм! Сочувствую родственникам этих парней! Очень жаль их детей! Заклинаю, молодые люди, не ведитесь на красивые слова и обещания этих людей! Счастлив тот, кто счастлив у себя дома! Где родился, там и пригодился! Не ищите счастья на чужбине! Пожалейте своих детей и родителей! Будьте благоразумны! Не совершайте ошибок!» - написала Alfiya Dzhumakaeva на странице Кожаевой в Facebook, где журналистка анонсировала свой фильм.

«Не могла смотреть без слез, хотя и не слабая духом. Эльмира, ты - бесстрашная женщина. Ты подняла самую острую проблему», - высказала там же свое мнение Алтынбийке Акбердиева. «Пронзительно... до глубины», - прокомментировала Сабират Мансурова. «Фильм очень тяжёлый и честный. Со слезами на глазах смотрела. Жалко стареньких родителей, молодых ребят. Эльмира, вы молодец. Успехов вам», - отметила Сыйлыхан Сайдинова.

По словам Кожаевой, фильм снят на ее личные средства, но сейчас он направлен на соискание гранта главы Дагестана. "Если удастся выиграть грант, то хочу снять вторую и третью части фильма", – рассказала 3 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Эльмира Кожаева. Она также сообщила о планах вылететь для продолжения съемок в Турцию, где хочет посетить лагерь беженцев на границе с Сирией. В лагере, как отметила журналистка, она попытается отыскать следы жены одного из героев фильма - Курманали Атаева - и его детей.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* "Исламское государство" (ИГ, ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России решением суда.