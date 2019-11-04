Журналистка из Дагестана сняла фильм об отъезде ногайской молодежи в Сирию

04 ноября 2019, 04:26

Главный редактор издающейся на ногайском языке газеты "Голос степи - Шьол тавысы" Эльмира Кожаева сняла фильм "Обманутые" о жителях села Кумли, которые уехали в Сирию для участия в боевых действиях против правительственных войск.

Первая часть фильма-расследования "Обманутые", снятого Эльмирой Кожаевой, выложена 31 октября на Youtube-канале издания "Голос степи - Шьол тавысы". По данным на 04.26 сегодня, 4 ноября фильм набрал 4215 просмотров, 44 лайка, два дизлайка и один комментарий.

"Да, есть простаки. Но есть и те, кто ехал воевать ради денег, которым им обещали", - написал alex78 alex.

«Первая часть фильма рассказывает о троих жителях села Кумли Ногайского района – Курманали Атаеве, Мурадине Суюндикове и Аскербие Алиеве. Они выехали на учебу в Астрахань, где стали посещать мечеть. По окончании учебы уехали в города Сургут и Новый Уренгой, где примкнули к так называемому «черкесскому джамаату», - рассказала 3 ноября корреспонденту "Кавказского узла" Эльмира Кожаева.

По ее словам, после этого уроженцы Кумли через Турцию уехали вместе со своими семьями в сирийские города Ракка и Идлиб.

В фильме журналистка подробно рассказывает о семье Атаевых. Курманали Атаев в начале 2018 года попал в тюрьму. По словам Кожаевой, там он, а также еще четверо пленных россиян дал интервью одному из зарубежных агентств. С тех пор его близкие ничего о местонахождении Курманали не знают.

Жена Атаева, по словам Кожаевой, с четырьмя детьми находится в лагере для беженцев Аль-Холь, который расположен на территории Сирии в провинции Хасака.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

«Отец Курманали Атаева обратился в ФСБ, прокуратуру Ногайского района и ОМВД России по Ногайскому району с просьбой помочь ему вернуть четверых внуков, что находятся в лагере Аль-Холь», - рассказала журналистка, добавив, что пока официальные ответы из соответствующих структур получены не были.

По словам Курманбая Атаева, его сын уехал в Нижний Уренгой, затем переехал к старшему брату в Сургут, потом - в Москву.

«Сын позвонил, сказал, что находится в Турции. Следом и невестка с внуком уехала. Считаю, что сына обманули тем, что только там можно строить «истинный ислам», ведь никто не мешает молиться дома», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Атаев, чьи слова перевела с ногайского языка Эльмира Кожаева.

По словам Курманбая Атаева, никаких известий от сына они не получали с февраля. 31 марта на сайте одного зарубежного информагентства появилось интервью с сыном, которое семья увидела позднее. Однако отцу, по его словам, неизвестно, когда был снят сюжет, и жив ли в настоящее время сын.

Эльмира Кожаева отметила, что фильм снят на ее личные средства, но сейчас он направлен на соискание гранта главы Дагестана.

«Если удастся выиграть грант, то хочу снять вторую и третью часть фильма», - сказала она.

Кожаева рассказала, что планирует 5 ноября вылететь для продолжения съемок в Турцию, где хочет посетить лагерь беженцев на границе с Сирией. В лагере журналистка попытается отыскать следы невестки Курманбая Атаева и его внуков.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

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