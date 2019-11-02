Глава ингушского центра противодействия экстремизму убит в Москве

02 ноября 2019, 20:03

Начальник Центра противодействия экстремизму МВД России по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев застрелен сегодня в Москве, сообщили источники в экстренных и силовых структурах.

Как писал "Кавказский узел", на Эльджаркиева уже совершалось покушение. 12 января его машина была обстреляна на федеральной трассе в нескольких километрах от пограничного поста между Ингушетией и Чечней. Тогда находившиеся в машине трое полицейских получили ранения, Эльджаркиев не пострадал.

Инцидент, в ходе которого был убит Ибрагим Эльджаркиев, произошел сегодня на улице Академика Анохина, передает со ссылкой на источник в экстренных службах ТАСС. "На улице Академика Анохина застрелен глава Центра противодействия экстремизму МВД РФ по Ингушетии Ибрагим Эльджаркиев", - рассказал источник.

Эту же информацию подтвердили два источника в Главном управлении МВД по Москве, передает РБК. В результате стрельбы есть еще один погибший, в столице объявлен план "Перехват", отмечает издание.