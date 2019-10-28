Житель пятиэтажки в Тбилиси госпитализирован после взрыва

28 октября 2019, 22:56

Один человек госпитализирован в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в столице Грузии. Здание частично разрушено, жильцы эвакуированы, сообщили в МВД.

По данным ведомства, в результате взрыва, произошедшего сегодня вечером в квартире пятиэтажки, повреждены два верхних этажа. Пострадал один человек, на скорой помощи он доставлен в больницу. На месте были мобилизованы 30 пожарных расчетов, спасатели и другие экстренные службы. Пожар, начавшийся в результате взрыва, потушен, сообщило МВД Грузии.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении норм безопасности во время строительства или эксплуатации объекта, говорится в сообщении ведомства, поступившем в адрес "Кавказского узла".

Руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям Отар Кереселидзе сообщил, что пострадал мужчина 1942 года рождения, проживающий в квартире, где произошел взрыв. Жители дома эвакуированы.

Местные СМИ проинформировали также о втором пострадавшем в результате взрыва. Он получил незначительные травмы и госпитализация ему не потребовалась, следует из трансляции грузинского телеканала "Рустави 2", сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Здание по периметру обтянуто желтыми лентами. Местные жители рассказали, что ощутили запах газа незадолго до происшествия. Один из них, проживающий в квартире по соседству с той, где произошел взрыв, рассказал, что газовики недавно проверяли этот дом и у них не возникло никаких нареканий. "Мы услышали громкий взрыв. Говорят, что это был взрыв газа", - сказал он в эфире "Мтавари".

"Кавказский узел" ранее писал, что 19 октября в 16-этажном доме в тбилисском районе Надзаладеви произошел взрыв газа. Были госпитализированы четыре человека, наиболее серьезные ожоги получил владелец квартиры, где произошел взрыв. Жители 77 квартир были переселены в гостиницы.