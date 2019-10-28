28 октября 2019, 22:56

Житель пятиэтажки в Тбилиси госпитализирован после взрыва

Один человек госпитализирован в результате взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в столице Грузии. Здание частично разрушено, жильцы эвакуированы, сообщили в МВД.

По данным ведомства, в результате взрыва, произошедшего сегодня вечером в квартире пятиэтажки, повреждены два верхних этажа. Пострадал один человек, на скорой помощи он доставлен в больницу. На месте были мобилизованы 30 пожарных расчетов, спасатели и другие экстренные службы. Пожар, начавшийся в результате взрыва, потушен, сообщило МВД Грузии.

Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении норм безопасности во время строительства или эксплуатации объекта, говорится в сообщении ведомства, поступившем в адрес "Кавказского узла".

Руководитель Службы по чрезвычайным ситуациям Отар Кереселидзе сообщил, что пострадал мужчина 1942 года рождения, проживающий в квартире, где произошел взрыв. Жители дома эвакуированы.

Местные СМИ проинформировали также о втором пострадавшем в результате взрыва. Он получил незначительные травмы и госпитализация ему не потребовалась, следует из трансляции грузинского телеканала "Рустави 2", сообщение которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Здание по периметру обтянуто желтыми лентами. Местные жители рассказали, что ощутили запах газа незадолго до происшествия. Один из них, проживающий в квартире по соседству с той, где произошел взрыв, рассказал, что газовики недавно проверяли этот дом и у них не возникло никаких нареканий. "Мы услышали громкий взрыв. Говорят, что это был взрыв газа", - сказал он в эфире "Мтавари".

"Кавказский узел" ранее писал, что 19 октября в 16-этажном доме в тбилисском районе Надзаладеви произошел взрыв газа. Были госпитализированы четыре человека, наиболее серьезные ожоги получил владелец квартиры, где произошел взрыв. Жители 77 квартир были переселены в гостиницы.

Примечание:

"Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в Тбилиси", "Семь человек пострадали при взрыве в Кутаиси", "Восемь человек госпитализированы после взрыва в Тбилиси".

Автор: Инна Кукуджанова, Галина Готуа; источник: корреспонденты "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

28 октября 2019, 22:54

  • Внук саудовского шейха заявил о презрении к Кадырову

    Потомок бывшего муфтия Саудовской Аравии Салих ибн Баз обвинил главу Чечни во лжи о ваххабитах и притеснениях мусульман. Советник Рамзана Кадырова по религиозным вопросам пригласил его в Чечню, но ибн Баз выразил презрение к Кадырову.

28 октября 2019, 22:50

28 октября 2019, 22:21

28 октября 2019, 22:03

28 октября 2019, 21:26

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи