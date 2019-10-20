20 октября 2019, 15:21
Один пострадавший остается в больнице после взрыва дома в Тбилиси
Состояние остающегося в больнице пострадавшего при взрыве газа в многоэтажном доме в Тбилиси врачи оценили как тяжелое.
Как писал "Кавказский узел", 19 октября в 16-этажном доме в тбилисском районе Надзаладеви произошел взрыв газа. Были госпитализированы четыре человека, наиболее серьезные ожоги получил владелец квартиры, где произошел взрыв. К вечеру двое пострадавших были выписаны из больницы, а жители 77 квартир в тбилисской многоэтажке переселены в гостиницы.
На сегодняшний день в больнице остается один пострадавший - владелец квартиры, в которой произошел взрыв, передают со ссылкой на Минздрав "Новости-Грузия".
Состояние пострадавшего, по оценке врачей, остается крайне тяжелым. "Он в реанимации с ожогами. Проводится антишоковое лечение", - приводит издание слова врача Университетской клиники имени Хечинашвили Георгия Давлианидзе.
"Четыре человека госпитализированы после взрыва газа в Тбилиси", "Семь человек пострадали при взрыве в Кутаиси", "Восемь человек госпитализированы после взрыва в Тбилиси".
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