Один пострадавший остается в больнице после взрыва дома в Тбилиси

20 октября 2019, 15:21

Состояние остающегося в больнице пострадавшего при взрыве газа в многоэтажном доме в Тбилиси врачи оценили как тяжелое.

Как писал "Кавказский узел", 19 октября в 16-этажном доме в тбилисском районе Надзаладеви произошел взрыв газа. Были госпитализированы четыре человека, наиболее серьезные ожоги получил владелец квартиры, где произошел взрыв. К вечеру двое пострадавших были выписаны из больницы, а жители 77 квартир в тбилисской многоэтажке переселены в гостиницы.

На сегодняшний день в больнице остается один пострадавший - владелец квартиры, в которой произошел взрыв, передают со ссылкой на Минздрав "Новости-Грузия".

Состояние пострадавшего, по оценке врачей, остается крайне тяжелым. "Он в реанимации с ожогами. Проводится антишоковое лечение", - приводит издание слова врача Университетской клиники имени Хечинашвили Георгия Давлианидзе.