20-я годовщина расстрела парламента Армении поставила вопрос о возобновлении дела о теракте

27 октября 2019, 23:58

Представители власти и жители Армении почтили сегодня память жертв расстрела в парламенте 27 октября 1999 года и обсудили вероятность возобновления расследования теракта.

27 октября 1999 года группа вооруженных людей ворвалась в зал заседаний Нацсобрания Армении и открыла огонь по депутатам и членам правительства. В результате нападения погибли премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель Нацсобрания Карен Демирчян и еще шесть человек. Семеро получили ранения. В ходе теракта более 40 человек оказались в заложниках, говорится в справке "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года".

Сегодня утром, в 20-ю годовщину теракта в парламенте, руководство страны во главе с премьером Николом Пашиняном, а также родные и близкие жертв расстрела возложили цветы к мемориалу "Библейский Давид". Траурные мероприятия прошли и в военном пантеоне "Ераблур", где похоронены жертвы теракта.

Зампред Армянского Национального конгресса Левон Зурабян после возложения цветов на военном пантеоне заявил, что члены партии "20 лет борются против сворачивания данного дела". По его мнению, "прежние власти отделили дело по части организаторов и предали забвению". "Дело должно быть возобновлено, и должны быть выявлены и привлечены к ответственности настоящие организаторы, иначе наше государство не состоится как правовое", - сказал в эфире 1in.am Зурабян, слова которого перевела корреспондент "Кавказского узла".

Министр обороны Давид Тоноян после траурной церемонии заявил, что "первым заинтересован, чтобы дело о теракте в парламенте было раскрыто, если оно еще не раскрыто, и если есть лица, которые направляли преступников".

Тоноян при этом считает судебное расследование завершенным, а дело раскрытым, поскольку есть осужденные. "Если в дальнейшем появятся новые факты, могут быть и изменения в деле, и не может быть, чтобы оно не раскрылось", - уверен министр.

Бывший вице-спикер Национального собрания (НС), член Республиканской партии Армении Эдуард Шармазанов считает, что в случае если появятся новые факты, "этим должны заняться правоохранительные органы". По его словам, РПА, лидером которой является третий президент Армении Серж Саргсян, больше всех заинтересована, чтобы это дело было раскрыто. Сам теракт Шармазанов назвал "преступлением против Армении", но его раскрытием "должны заниматься правоохранительные органы, а не политические силы".

Депутат НС, ранее состоявший в парламентской фракции "Просвещенная Армения", Арман Бабаджанян указал на вновь открывшиеся вопросы по делу о теракте в парламенте. По его словам, 25 октября он встретился с осужденным Наири Унаняном и получил от него ответы, "которые существенно отличаются от того, что зафиксировано в уголовном деле". При этом он не смог представить подробности, сославшись на национальную безопасность. Он готов обсудить их со Службой нацбезопасности, следует из его комментария в эфире "Радио Азатутюн".

В декабре 2003 года по делу о теракте в парламенте Армении были осуждены семь человек. Следствие считает, что Наири Унанян был лидером террористов. 22 октября стало известно, что он подал прошение об условно-досрочном освобождении. Правозащитники и глава Минюста усомнились в том, что его отпустят на свободу.

Депутат правящей парламентской фракции "Мой шаг" Андраник Кочарян в свою очередь заявил, что "не готов видеть Наири Унаняна на свободе до тех пор, пока он не сотрудничает с органами предварительного следствия".

"Из-за отказа Унаняна сотрудничать со следствием уголовное дело приостановлено: дело по части организаторов прекращено", - заявил Кочарян на брифинге в Национальном собрании (НС) Армении 25 октября.

Член партии АРФД Арцвик Минасян назвал заявление Андраника Кочаряна об Унаняне "публичной сделкой". По его словам, "в уголовном деле есть часть, и она находится под эгидой правовых органов, и по этой части дело никогда не было прекращено". "Но хочу обратить внимание на то, что в сегодняшней внутриполитической ситуации вбрасываются тезисы, которыми фактически публично предлагается сделка террористу, и это звучит из уст представителя власти".

"Люди пытаются формировать ложную повестку дня и отвести внимание общества от вопросов безопасности. В материалах дела есть названия спецслужб разных стран, о чем замалчивается, наоборот, пытаются у Унаняна выманить какие-то имена, чтобы усилить внутреннюю повестку дня страны. Это неверный процесс, который приведет к ослаблению нашей страны", - заявил Арцвик Минасян в эфире 1in.am.

Первый омбудсмен Армении, глава общественной организации "Против правового произвола" Лариса Алавердян в свою очередь назвала заявление о сотрудничестве Унаняна со следствием "цинизмом". Она отметила, что, если у Унаняна есть информация, и он ее скрывает от следствия, то ему полагается дополнительное наказание. "Это уголовное преступление, а превращать его в разменную монету политических игр - это цинизм", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что ее удивляет тот факт, что после теракта никто из СНБ или Службы безопасности парламента не подал в отставку. По ее словам, за несколько дней до трагедии она была в НС, и на пропускном пункте охрана ее тщательно проверяла перед тем, как впустить в здание. "Как террористам удалось проникнуть в здание с оружием, и почему никто не был наказан за это?" - заявила бывший омбудсмен.

Вдова погибшего в результате теракта вице-спикера НС Юрия Бахшяна Анаит Бахшян сказала, что не видит предпосылок для того, чтобы дело было вновь рассмотрено. "Даже нет никаких мероприятий, кроме возложения цветов, правительство не организовало в 20-летнюю годовщину трагедии. Я надеялась услышать от новых властей то, что жертвой теракта 27 октября является Республика Армения, и что они должны все сделать для того, чтобы больше никогда в стране не было подобной трагедии", - заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Бывший глава Государственной контрольной службы Армении Давид Санасарян считает, что "страна значительно ослабла именно 27 октября 1999 года". По его мнению, беспорядки в Ереване 1 марта 2008 года являются "следствием теракта 27 октября 1999 года", поскольку последний "не получил должного осуждения". Пока не привлечены к ответственности все виновники теракта в парламенте и беспорядков в Ереване в 2008 году (не только исполнители, но и заказчики), не исключена попытка нового захвата власти в Армении, написал сегодня Давид Санасарян на своей странице в Facebook.

1-2 марта 2008 года в столкновениях демонстрантов с полицией погибли 10 человек и более 250 получили ранения, говорится в материале "Бунт в Армении. 10 лет спустя", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Пользователь Facebook Нарине Давтян на своей странице написала, что Наири Унанян был ее другом до произошедшего в парламенте. "Мне очень тяжело вспоминать тот черный октябрьский день. Просто безумно тяжело. И знаете, что очень страшно для меня - в числе убитых были близкие нашей семье люди... Среди находящихся в зале Нацсобрания были два моих двоюродных брата-депутата. Представляете мое состояние? Вроде мой друг, и такое сотворил. Он стал убийцей. Это было концом. В моей жизни с того злосчастного дня очень многое перевернулось и изменилось", - рассказала она.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года", в которой восстановлена хронология событий, а также освещен судебный процесс по делу исполнителей теракта.