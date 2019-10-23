Глава Минюста усомнился в досрочном освобождении фигуранта дела о теракте в парламенте Армении

23 октября 2019, 23:43

Отрицательное заключение Службы пробации на прошение Наири Унаняна, приговоренного к пожизненному сроку по делу о теракте в парламенте Армении 27 октября 1999 года, ставит под сомнение его выход по УДО, заявил министр юстиции Рустам Бадасян.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что Наири Унанян подал прошение об условно-досрочном освобождении. Правозащитники усомнились в том, что его отпустят на свободу.

В декабре 2003 года по делу о теракте были осуждены семь человек. Следствие считает, что Наири Унанян был лидером террористов. Также по делу о теракте были осуждены его младший брат Карен, Эдуард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян, Ашот Князян и Гамлет Степанян. Все фигуранты дела, кроме Степаняна, были приговорены к пожизненному заключению. Трое из них впоследствии скончались в тюрьме.

Наири Унанян подал прошение об УДО 11 сентября, сообщил сегодня глава Минюста Армении Рустам Бадасян, передает корреспондент "Кавказского узла".

Во время выступления, которое транслировалось на Youtube-канале парламента Армении, Бадасян заявил, что "есть несколько сценариев развития ситуации".

"Суд рассматривает ходатайство об условно-досрочном освобождении, если Служба пробации и Служба исполнения наказаний дают положительные заключения. Если одна из структур дает отрицательное заключение, то прошение об УДО суд рассматривает с письменного согласия осужденного. Если обе структуры дают отрицательное заключение, в прошении отказывается", - пояснил Бадасян.

Служба исполнения наказаний уже дала отрицательное заключение, сообщил он.

"Учитывая, что обе службы руководствуются одинаковыми критериями, полагаю, какое решение вынесет Служба пробации - вполне очевидное", - добавил министр.

Напомним, 27 октября 1999 года группа вооруженных людей ворвалась в зал заседаний Нацсобрания Армении и открыла стрельбу по депутатам и членам правительства. В результате нападения погибли премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель Нацсобрания Карен Демирчян, а также еще шесть человек. Семеро получили ранения. В ходе теракта более 40 человек были взяты в заложники. Утром следующего дня террористы получили гарантии безопасности и сдались.

"Кавказским узлом" подготовлена справка "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года", в которой восстановлена хронология событий, а также освещен судебный процесс по делу исполнителей теракта.