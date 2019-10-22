Организатор теракта в парламенте Армении попросился на свободу

22 октября 2019, 23:47

Наири Унанян, приговоренный к пожизненному сроку по делу о теракте в парламенте Армении 27 октября 1999 года, подал прошение об условно-досрочном освобождении. Правозащитники усомнились в том, что его отпустят на свободу.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2003 года по делу о теракте были осуждены семь человек . По данным следствия, Наири Унанян был лидером террористов. Также по делу о теракте были осуждены его младший брат Карен, Эдуард Григорян, Врам Галстян, Дереник Беджанян, Ашот Князян и Гамлет Степанян, причем все фигуранты дела, кроме Степаняна, были приговорены к пожизненному заключению. Трое из них впоследствии скончались в тюрьме.

27 октября 1999 года группа вооруженных людей ворвалась в зал заседаний Нацсобрания Армении и открыла огонь по депутатам и членам правительства. В результате нападения погибли премьер-министр Армении Вазген Саркисян, председатель Нацсобрания Карен Демирчян, а также еще шесть человек. Семеро получили ранения. В ходе теракта более 40 человек оказались в заложниках. Утром следующего дня вооруженные люди получили гарантии безопасности и сдались.

Унанян подал прошение об условно-досрочном освобождении, сообщила сегодня корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела по связям с общественностью Уголовно-исполнительной службы Минюста Армении Нона Навикян. Она отметила, что прошение Унаняна находится на этапе рассмотрения.

По словам Навикян, Унанян подал прошение об условно-досрочном освобождении впервые. "В течение 80 дней на прошение должен быть дан ответ", - отметила она.

Вдова убитого во время теракта вице-спикера Национального собрания Юрия Бахшяна Анаит Бахшян категорически против того, чтобы Унаняна освободили, передает издание "Аравот". Бахшян отметила, что знакома с законом, который позволяет приговоренным на пожизненное заключение людям по истечении 20 лет подать прошение об условно-досрочном освобождении. "Поскольку в Армении этот закон действует на всех по-разному и перед законом не все равны, то и позволить Унаняну воспользоваться законом считаю аморальным", - приводит ее слова издание.

Прошение Унаняна не будет удовлетворено, считает глава общественной организации "Журналисты за права человека" Жанна Алексанян. Она сказала корреспонденту "Кавказского узла", что Унанян, отсидев 20 лет, по закону имеет право подавать прошение об условно-досрочном освобождении, и он может этим воспользоваться. Если поведение Унаняна за все эти 20 лет будет соответствовать установленным критериям для условно-досрочного освобождения, то суд будет обязан его освободить, сказала Алексанян. "Другое дело, как он будет жить в обществе. 27 октября – одна из жестоких страниц в истории Армении", - отметила она.

Алексанян считает, что Унанян подал прошение об условно-досрочном освобождении в преддверии 27 октября неслучайно. По ее мнению, тем самым заключенный хочет сказать, что он остается при своих убеждениях. "Если это так, то с такими убеждениями он не сможет жить в этом обществе [...] Его позиция неприемлема", - сказала она.

Справка "Теракт в парламенте Армении 27 октября 1999 года", в которой можно ознакомиться с версиями произошедшего, политической обстановке в Армении до и после теракта, подготовлена "Кавказским узлом".

Глава Ванадзорского офиса Хельсинкской гражданской инициативы Артур Сакунц затруднился предсказать решение комиссии, которая рассматривает прошение Унаняна. Комиссия должна учитывать исключительно факт готовности человека вернуться в общество, сказал он корреспонденту “Кавказского узла”.

"Отсутствие осознания собственной вины является большим риском того, что человек не отказался от убийства. Но надо учитывать, предприняло ли государство все возможные меры, чтобы человек осознал свою вину, или никакие работы в этом направлении не были проделаны", - отметил Сакунц.

Первым пожизненно осужденным, освобожденным от несения наказания, стал Согомон Кочарян. В ноябре 2015 года суд принял беспрецедентное решение, освободив его от дальнейшего наказания из-за болезни. Однако спустя почти две недели он скончался в больнице. В октябре 2018 года суд освободил условно-досрочно Карена Оганесяна, приговоренного к пожизненному сроку в 1996 году в США и экстрадированного в 2009 году в Армению. 25 декабря 2018 года суд освободил от наказания по болезни осужденного на смерть в 1994 году Ваагна Марукяна.

"Кавказский узел" также писал, что в феврале Армен Тер-Саакян, осужденный на пожизненный срок по делу бывшего главы МВД Армении, опротестовал в суде отказ в условно-досрочном освобождении. Своей голодовкой Тер-Саакян хочет привлечь внимание к своему делу, отметил его сын. Комиссия нарушила закон, отказав ему в условно-досрочном освобождении, заявила защита.