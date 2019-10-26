Краснодарские садоводы потребовали остановить строительство храма

26 октября 2019, 03:30

Жители садового товарищества «Строитель» под Краснодаром утверждают, что их землями распорядились незаконно, передав их под строительство храма.

Как писал "Кавказский узел", 22 октября члены садового товарищества под Краснодаром вышли на пикет против уничтожения лесополосы, на месте которой, по их данным, готовится строительство храма.

Председатель садового товарищества «Строитель» Денис Баландин рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что товарищество, которое находится на 10 километре Ростовского шоссе, - это полноценная жилая зона с домами, в которых разрешена прописка. По его словам, большинство членов садоводства выступает против строительства церкви в лесополосе, за его возведение выступают бывшие уполномоченные правления товарищества.

Баландин сказал, что был избран председателем на общем собрании 4 августа 2019 года (протоколом собрания имеется в распоряжении "Кавказского узла"). против него 24 июня 2019 года было возбуждено уголовное дело по статье о регистрации незаконных сделок с недвижимым имуществом (части 1 статьи 170 УК РФ), сейчас оно прекращено, сказал он.

Председателя товарищества обвиняли в том, что он внес в Единый государственный реестр юридических лиц запись о своем избрании на пост председателя, говорится в постановлении о прекращении уголовного дела, копия которого имеется в распоряжении "Кавказского узла". Следствие сначала посчитало его избрание незаконным, но, изучив документы и допросив свидетелей, прекратило уголовное дело, следует из постановления. Прикубанский районный суд также подтвердил полномочия его как председателя, рассказал Баландин. Несмотря на решение суда бывший председатель Людмила Худякова утверждает, что они - действующий председатель, и распоряжается землями садоводства, сказал он.

"Наша задача - не дать спилить деревья на месте предполагаемого строительства церкви", - заявил Баландин. По его словам, территория, где предполагается строительство храма, огорожена забором. Рабочие пытались спилить там здоровые деревья, но жители «Строителя» дали этого сделать, рассказал председатель.

По его словам, строители утверждают, что "документы на вырубку зеленых насаждений у них есть". "Мы связались с управлением лесного хозяйства и там нам сказали, что было выдано разрешение на уборку десяти плохих деревьев в начале лесополосы. Но вырубка началась в середине лесополосы и они хотели пилить здоровые деревья", - отметил председатель.

Он рассказал, что земли общего пользования садоводства были переданы в частную собственность по решению собрания уполномоченных от 23 августа 2014 году. Они не имели права так делать, поскольку передать в частную собственность землю можно только решением общего собрания садоводов, утверждает Баландин.

Председатель рассказал, что лесополоса защищает садоводство от выхлопов оживленного Ростовского шоссе, ее вырубка нарушает право жителей на благоприятную окружающую среду.

По его словам, жители товарищества хотят убрать забор в лесополосе, сделать там пешеходную зону, лавочки. Он считает, что в лесополосе не место для храма. «Напротив участка под церковь у нас есть футбольное поле, где проводятся турниры... поэтому строительство храма там невозможно», - сказал Баландин. Он рассказал, что жители «Строителя» пишут заявления в правоохранительные органы о захвате земель общего пользования в товариществе с 2015 года, но результата пока нет.

«Я обратился в полицию, они сказали, что взяли ситуацию на контроль... По моим обращениям уголовные дела не возбуждены», - рассказал Баландин.

Член садового товарищества Анатолий рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что на 26 октября запланировано общее собрание дачных кооперативов, расположенных на Ростовском шоссе, которые также выступают против строительства храма в защитной лесополосе. «Жители не против церкви, просто все считают, что она должна стоять не на этой земле», - сказал он. По его словам, большинство членов садоводства против строительства церкви в лесополосе.

Член садового товарищества «Строитель» Ольга Семенова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что живет здесь больше 10 лет и собрание, на котором было принято решение передать участок в лесополосе, в 2014 году не проводилось.

«Мы не видели решение собрания уполномоченных, которым наша земля была передана в частную собственность. Бывший председатель... не является председателем давно, мы ее переизбрали, потому что мы ей не доверяем», - заявила пенсионерка.

Садовод Юрий Мороз сказал корреспонденту "Кавказского узла", что голосовал за Дениса Баландина и считает его законно избранным председателем большинством голосов.

«Мы хотим сохранить лесополосу. В шаговой доступности от нашего садоводства находятся два храма в посёлке Южном и посёлке Лазурном. Верующему человеку несложно пойти в любой из этих храмов. А лесополоса реально защищает нас от ветров, дорожной грязи и пыли», - рассказал он.

Юлия Сергеева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что живет в садоводстве с мужем и двумя детьми, а собственницей участка является ее бабушка. «Храмов в Краснодаре достаточно, а вот детских площадок, парков, детских садов не хватает. Мы возим детей в детский сад в Краснодар. Лучше на месте храма пусть построят детский сад», - считает она.

Протестующие против строительства храма в лесополосе садоводы на сайте change.org создали 23 октября петицию по названием "Остановить незаконную вырубку лесного массива под церковь в НСТ "Строитель" (г. Краснодар)", по состоянию на 2.00 мск 26 октября ее подписали 788 человек. «Жители СТ, почти 1500 человек не против храма или церкви, большинство крещенные, православные люди! Жители против... уничтожения единственной в округе аллейки, которая является естественным барьером для пыли, что летит от трассы М 4 "Дон", - написал автор петиции.

Бывшая глава садоводства настаивает на правомерности передачи земли под храм

На сайте change.org 25 октября также была создана петиция за строительство храма поз названием "Поддержите строительство храма в СНТ Строитель (Краснодар)", по состоянию на 2.00 мск 26 октября она собрала 245 подписей. В ней говорится, что "жители СНТ «Строитель» (г. Краснодар) приняли решение отдать в дар церкви небольшой участок земли общего пользования (8 соток) под строительство православного храма" в честь Иверской иконы Божией Матери. В петиции отмечается, что было выбрано место, удобное для посещения прихожанами: около пересечения Ростовского шоссе и железной дороги. Храм хорошо будет видно с дороги, к этому месту легко подойти, подъехать, просторно, утверждает автор петиции. Сейчас лесополоса, где предполагается строительство храма, разделяет садовые товарищества «Строитель» и «Янтарь», она захламлена, отмечается в документе.

"Организованная группа, включающая около 20-ти человек… систематически пытаются сорвать богослужения, которые проводятся на месте строительства", - говорится в петиции.

Бывший председатель товарищества Людмила Худякова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что 23 августа 2014 года уполномоченные и члены садоводства приняли решение о передаче в частную собственность земель общего пользования ей и некоторым уполномоченным. Худякова утверждает, что с прошением о выделении участка под церковь к ней обращались и члены других садоводств.

«Поскольку люди просили у нас участок под строительство храма, мы на собрании уполномоченных выделили восемь соток земли в лесополосе, оформили его на себя, чтобы построить храм», - сказала Худякова. Она отметила, что садоводы не стали отдавать участок в собственность епархии, они оформили приход Иверской иконы Божьей матери и передали землю в его собственность. Худякова сказала, что является одним из учредителей прихода.

Она утверждает, что «те, кто протестует против церкви, не являются членами садоводства". "Мы не собираемся вырубать всю лесополосу, нам нужно расчистить участок под строительство», - сказала Худякова. Она не уточнила, есть ли у прихода разрешение на строительство храма.

Сотрудник Кубанской метрополии подтвердил, что участок земли на 10-м километре Ростовского шоссе находится в собственности прихода Иверской иконы Божией Матери Краснодара. По словам представителя метрополии, строительство церкви должно вестись на пожертвования прихожан и еще не началось.

«Вырубка деревьев не связана со строительством. Проект храма не разработан, соответственно, не получено разрешение на его строительство. Приход получил порубочный билет на спил старых и сухих деревьев в этой лесополосе», - сказал сотрудник митрополии.

Адвокат Краснодарской коллегии адвокатов Наталья Баянова, не участвующая в данном споре, рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что собственниками земель общего пользования в садоводстве являются все члены товарищества и без решения общего собрания они и не могут передаваться в частную собственность. «Статья 123.13 «Имущество товарищества собственников недвижимости» Гражданского кодекса РФ говорит о том, что товарищество является собственником своего имущества. Пункт 2.1 четко прописывает, что в садоводческом или огородническом некоммерческом товариществе земли общего пользования принадлежат на праве общей долевой собственности лицам, являющимся собственниками земельных участков, расположенных в границах территории ведения гражданами садоводства или огородничества для собственных нужд, если иное не предусмотрено законом», - сказала Баянова. По ее словам, собрание уполномоченных не может принимать решения по передаче земель общего пользования в частную собственность.

Садоводам «необходимо выступать с многочисленными судебными исками... с требованием вернуть землю общего пользования в собственность товарищества, либо подавать один общий иск», - считает юрист.

Комментариев относительно заявлений членов садового товарищества "Строитель" на сайте Главного управления МВД по Краснодарскому краю, Следственного комитета Следственного управления по Краснодарскому краю по состоянию на 3.00 мск сегодня нет.