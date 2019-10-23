Посольство России отреагировало на данные о задержании Билалова в США

23 октября 2019, 09:48

Российская дипмиссия попросила американские власти подтвердить сообщения прессы о задержании в Майами бывшего президента "Курортов Северного Кавказа" Ахмеда Билалова.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Билалов возглавлял ОАО "Курорты Северного Кавказа" и был вице-президентом Олимпийского комитета до февраля 2013 года, когда Владимир Путин потребовал уволить его со всех должностей в связи со срывом графика строительства олимпийских объектов.

Посольство России в США ожидает от Госдепартамента реакции относительно информации о задержании в штате Флорида Ахмеда Билалова, сообщает сегодня ТАСС.

"Из сообщений в прессе узнали о задержании в штате Флорида А.Г. Билалова. Извещений о произошедшем от местных властей не получали. В адрес Госдепа направлен соответствующий запрос. Ожидаем реакции", - цитирует заявление российского посольства агентство.

Ахмед Билалов 22 октября был задержан в своем доме в Майами иммиграционными службами США, сообщает сегодня "Коммерсант" со ссылкой на газету Miami Herald.

Причина задержания не сообщается, представитель Интерпола в Вашингтоне не смог пояснить, направляла ли организация уведомление Минюсту США о том, что Билалов является лицом, скрывающимся от правосудия, пишет издание.

Ахмед Билалов вместе с братом Магомедом Билаловым уехал за границу после возбуждения уголовного дела. Братьев объявили в розыск, они заочно арестованы, информирует сегодня РИА Новости.

В апреле 2013 года Ахмед Билалов был заподозрен в злоупотреблении полномочиями на посту главы ОАО "Курорты Северного Кавказа". Также под уголовное преследование попал его брат, руководитель ОАО "Красная Поляна", говорится в биографической справке об Ахмеде Билалове, размещенной на "Кавказском узле".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "ОАО "Курорты Северного Кавказа"".