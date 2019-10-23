28 осетинских художников представили свои картины на выставке в Волгограде

23 октября 2019, 03:47

Художники из Северной Осетии представили свои картины на выставке "Осетинский колорит" в Волгограде. Представленные картины самобытны и передают особый национальный дух Кавказа, отметили опрошенные "Кавказским узлом" посетители выставки.

Выставка картин осетинских художников "Осетинский колорит" открылась 22 октября в волгоградском музее изобразительных искусств имени Машкова, передает присутствовавшая на открытии корреспондент "Кавказского узла".

На выставке показаны работы 28 авторов, которые в своем творчестве затрагивают самые разные сферы человеческой жизни, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" исполнительный секретарь Союза художников республики Северная Осетия - Алания Татьяна Шестопалова.

По ее словам, среди работ - академическая живопись, абстрактное искусство, работы, выполненные в смешанных техниках.

"Союз художников Республики Северная Осетия - Алания - один из самых крупных союзов юга России, и показать всё накопленное за долгие годы наследие признанных мастеров жителям Волгограда призвана групповая выставка художников Осетии "Осетинский колорит", - отметила Шестопалова.

На выставке представлены работы как художников старшего поколения - Магреза Келехсаева, Евгения Шугаева, Таймураза Маргиева, Роберта Каркусова, Виктора Цаллагова, так и молодых Аркадия Абаева, Анжелы Джидзаловой, Анастасии Евграфовой и других.

Выставка организована в рамках дней осетинской культуры, которые проходят сейчас в Волгоградской области, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" замдиректора по научной работе музея Ольга Малкова.

"Эта сочная яркая позитивная выставка вносит огромный вклад в развитие нашей культуры", - сказала она.

Выставка – лишь первый этап мероприятий, приуроченных к 15-летию волгоградской общественной организации осетин "Алания", рассказал корреспонденту "Кавказского узла" руководитель организации Баймат Бедоев.

На выставку приехали трое художников, чьи картины выставлены в музее - Николай Дзукаев, Валерий Кокаев и Аркадий Абаев. Николай Дзукаев подарил музею и диаспоре книги.

Валерий Кокаев отметил, что из маленькой Осетии "выходят великие люди".

"У меня есть аллегорическая картина, посвященная Юрию Кучиеву – капитану первого ледохода "Ленин". На моей картине коровка, на которой пятна символизируют континенты, которые он объехал. Кучиев родился в одном из самых высокогорных селений. Мальчик родился под небесами, трудно представить, как он стал капитаном атомного ледохода. Точно так же, как Коста Хетагуров, который родился под облаками в маленьком домике, стал выдающимся человеком, общественным деятелем, одним из основоположников изобразительного искусства. Это маленькая республика с большой душой. Хочется, чтобы выставка вызвала теплые чувства", - сказал он на открытии.

Коста Хетагуров (15 октября 1859 года – 1 апреля 1906 года) – осетинский поэт, драматург, публицист, скульптор, основоположник осетинской литературы. Считается также основоположником литературного осетинского языка, информирует сайт Osetini.com.

"Волгоград непростой город. У каждого, кто знает его историю, есть какой-то долг перед ним. Хочется сказать ему спасибо за то, что он пережил. [...] Эта выставка – маленькая благодарность городу", - сказал Аркадий Абаев.

Корреспонденту "Кавказского узла" он рассказал, что "Осетинский колорит" задуман как передвижная выставка. "Здесь представлены разные работы, разные школы, чтобы любой зритель нашел 2-3 работы, которые им импонируют. [...] Мы объезжаем юг России и национальные республики", - сообщил он.

Посетители назвали яркими картины осетинских художников

Вход на выставку был свободный. В первый день ее посетили порядка 70 человек, в том числе представители осетинской, чеченской, дагестанской и других диаспор. Опрошенные корреспондентом "Кавказского узла" посетители отметили яркий колорит представленных картин.

Представитель союза калмыков Волгограда Геннадий Кошелев рассказал, что пять лет назад в Красноармейском районе уже проходила выставка осетинских художников.

"Она была маленькая по объему, но на полотнах были выражены чувства осетинского народа - и мужество, и сила, и красота и привлекательность гор. Приятно смотреть на картины горцев – горы, водопад, лучи солнца и многое другое", - сказал он.

Волгоградец Алексей Федин пришел на выставку вместе с сыном. "Мы стараемся попадать на новые выставки. Здесь такие яркие картины, разные художники, у каждого из них свой стиль", - сказал он.

Волгоградский художник Владислав Коваль сообщил, что Владикавказ – его родина, откуда он уехал в пятилетнем возрасте.

"Выставка настолько своеобразная и интересная, талант художников очевиден. Здесь и природа, и национальный дух Кавказа. Год назад у меня была выставка во Владикавказе. [...] Кавказ – благодатная почва для художников. Я унес частицу Кавказа сюда, став здесь художником местного колорита. Степи – это богатство просторов, но Кавказ – это насыщенный колорит. Маленькую территорию Северной Осетии окружают разные народности, все они оказывают влияние друг на друга, хранят свои традиции и передают потомкам. Обмен такими выставками необходим. Думаю, волгоградцы прочувствуют тепло, которое пришло вместе с этими работами в наш город", - сказал он.

Представитель осетинской общины Ибрагим Бедоев рассказал, что пришел на выставку, "потому что это наша богатая культура, наш быт, наша кровь".

"У нас очень яркая палитра. Жизнь кавказского народа отличается от жизни славянского народа, но обмен опытом, историей и культурой очень полезен для наших народов. Художники привезли свою душу сюда", - сказал он.

"Я никогда не была в Осетии, но теперь очень хочу. Все очень колоритно, с национальным компонентом. Картины совершенно разные, но почти все очень яркие и жизнерадостные. Настроение стало хорошим и каким-то теплым", - сказала посетившая выставку вместе с мужем пенсионерка Алевтина Викторовна.

Выставка "Осетинский колорит" продлится до 24 ноября, говорится в сообщении на сайте комитета культуры Волгоградской области.