Скриншот публикации о протестной акции в Хасавюрте 19 октября 2019 года, https://www.instagram.com/p/B3ywUZTpBNQ/

19 октября 2019, 14:21

Жители Хасавюрта перекрыли улицу из-за перебоев с газом

Возмущенные систематическими отключениями газа женщины заблокировали проезд по проспекту в Хасавюрте. Городские власти отчитались, что пожаловались на газовиков в правительство Дагестана.

В некоторых районах Хасавюрта газа нет на протяжении нескольких недель, возмущенные этим люди перекрыли улицу, говорится в сегодняшней публикации в группе khasavurt.life в instagram. На одном из видео, которым сопровождается публикация, группа из двух десятков женщин, выстроившись в цепочку перед пешеходным переходом, блокирует проезд автомобилей. На другом видео несколько мужчин, стоящих на тротуаре, молча выслушивают претензии возмущенной женщины.  "Почему вы не известили народ, что у вас такая вот проблема? Мы купили бы дрова, топили бы печки!" - кричит она на них. Собравшиеся тут же люди поддерживают ее: "Света ночью тоже не было!" "Издеваетесь над людьми!"

По состоянию на 14.20 мск 19 октября публикация собрала более тысячи просмотров и 86 комментариев.

В комментариях к публикации возник спор между сторонниками и противниками акции. "Чё вы простым людям-то мешаете со своими митингами? Если вы проводите эти митинги, то хотя бы проводите их без помехи другим людям и перекрытия дорог", - написал kentucky.ru. "Вы поживите так, как мы живем на Юбилейном. Это не первый случай. Деньги у нас собирают, чтобы проводить газ, и вечно нам не включают. Не бывает ни горячей воды, ни отопления. Вчера не стояли на дороге - вот и обманули народ, включив только на два часа. Все дороги нужно перекрыть, чтобы они приняли меры, по другому никак", - возразила fantaziya.m_shugaring.

Активисты укорили тех, кто не пришел на акцию. "256 человек, которые сидели в группе [в Instagram], знали, но вышли только 50", - отметила photo_naida_m. Он также подчеркнула, что в акции участвовали именно женщины.

Скриншот публикации о реакции администрации Хасавюрта на акцию протеста 19 октября 2019 года, https://t.me/askrasul/6855Авторы Telegram-канала "Спросите у Расула" обратились за комментарием к администрации Хасавюрта, где признали, что горожан систематически необоснованно отключают от газоснабжения. "В подавляющем большинстве случаев население о предстоящих отключениях ООО «Даггаз» не информирует. Действия ООО «Даггаз» вызывают недовольство и протестные настроения у жителей города, о чем соответствующее письмо было направлено в адрес Правительства Республики Дагестан", - приводятся слова представителя администрации в сегодняшней публикации на Telegram-канале.

Представитель мэрии сообщил, что с протестующими удалось договориться. "Что касается несанкционированного перекрытия дороги по проспекту имени Имама Шамиля у здания Администрации муниципального образования «город Хасавюрт», в результате переговоров достигнута договоренность об освобождении проезжей части и конкретных мер по возобновлению подачи газа в домовладения", - процитировал Telegram-канал слова сотрудника мэрии. "Труба Горгаза, газ Даггаза - эти две организации не могут между собой разобраться", - говорится в еще одной сегодняшней публикации в "Спросите у Расула".

На сайтах компании "Даггаз", администрации Хасавюрта и правительства Дагестана к 14.20 мск 19 октября не появилось комментариев по поводу сегодняшней акции протеста.

Примечание:

"МЧС назвало причину срыва сроков ремонта газопровода", "Четыре человека отравились газом в Дагестане", "Газоснабжение в Дагестане восстановлено".

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

19 октября 2019, 13:33

  • В районе готовящегося в Баку митинга закрыли метро

    Руководство бакинского метрополитена закрыло три станции, объяснив это планами оппозиции провести митинг в центре города. Силовики перекрыли подъезды к площади 28 мая, где намечена протестная акция, там отключен и мобильный интернет.

19 октября 2019, 13:14

  • Следствие повторно отказало в преследовании силовиков по делу Иритова

    Нальчикские следователи не нашли состава преступления в действиях силовиков, которые применили физическую силу к главе общественной организации "Вольный аул" Аслану Иритову и его родным, сообщил юрист "Комитета против пыток" Магомед Аламов. Члены "Вольного аула" подали заявку на пикет, чтобы выразить протест решению следователей.

19 октября 2019, 12:44

19 октября 2019, 11:36

19 октября 2019, 11:08

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи