18 октября 2019, 13:41

Главный архитектор Каспийска помещен под домашний арест

Суд в Махачкале постановил заключить под домашний арест до 25 октября Ахмеда Махова, заподозренного в выдаче необоснованного разрешения на строительство многоэтажки.

Как писал "Кавказский узел", начальник управления по строительству и архитектуре администрации Каспийска был задержан 15 октября по подозрению в превышении должностных полномочий, ему грозит до десяти лет лишения свободы. По данным следствия, он в декабре 2012 года с нарушениями законодательства выдал строительному кооперативу разрешение на строительство девятиэтажного 198-квартирного жилого дома.

Советский райсуд Махачкалы 17 октября постановил заключить начальника отдела строительства и архитектуры Каспийска Ахмеда Махова под домашний арест сроком на 10 суток со дня задержания, то есть до 25 октября.

Решение принято "с учетом тяжести преступления, в совершении которого подозревается Махов А.М., его личности", говорится в сегодняшнем сообщении на сайте суда.

Ахмед Махов остается действующим главой управления по строительству и архитектуре, следует из данных на сайте администрации Каспийска по состоянию на 13.41 мск 18 октября. Комментариев относительно возбуждения уголовного дела против Махова на сайте городского округа нет.

Новости о кадровых чистках, которые проводятся в Дагестане с начала 2018 года, "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

Примечание:

"Житель Махачкалы заподозрен в мошенничестве с документами на участок у озера Ак-Гель", "Главврач перинатального центра в Хасавюрте переведена под домашний арест", "Коммерсант": бывший директор "Анжи" обвинен в хищении более 1 млн долларов".

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