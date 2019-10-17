17 октября 2019, 06:28

Обыски прошли в суде Каспийска

Силовики обыскали помещения Каспийского городского суда и изъяли документы, сообщили источники в правоохранительных органах.

Обыски проведены в городском суде Каспийска 16 октября.

Следственные мероприятия проведены в рамках ранее возбужденного уголовного дела, пишет со ссылкой на источник "Интерфакс".

О каком именно уголовном деле идет речь, не уточняется.

Силовики в ходе обысков провели в Каспийском городском суде выемку документов, передает со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана ТАСС.

Скриншот сообщения Расула Асада в Telegram-канале "Спросите у Расула". https://t.me/askrasul/6810Обыски в суде не связаны с задержанием начальника управления по строительству и архитектуре мэрии Каспийска Ахмеда Махова, сообщил блогер Расул Асад со ссылкой на источник в Следкоме в своем Telegram-канале "Спросите у Расула".

"Обыски в городском суде Каспийска не имеют отношение к уголовному делу в отношении Махова - источник в СК", - написал он.

"Кавказский узел" информировал, что начальник управления по строительству и архитектуре мэрии Каспийска задержан по подозрению в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий ( п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ). Следователи подозревают чиновника в том, что он в декабре 2012 года с нарушениями законодательства выдал строительному кооперативу разрешение на строительство девятиэтажного 198-квартирного жилого дома. Имя подозреваемого Следком не называл. По данным сайте администрации Каспийска, отдел по строительству и архитектуре города возглавляет Ахмед Махов. Комментариев от Махова или его представителей относительно возбуждения уголовного дела и задержания не поступало.

Сообщений относительно обысков и изъятия документов в суде на сайтах Каспийского городского суда, республиканского управления Следкома по данным на 06.20 мск 17 октября не было.

Примечание:

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