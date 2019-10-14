Выходец с Кавказа убит в Киеве

14 октября 2019, 04:09

В центре Киева неизвестные расстреляли мужчину. Убитый - 33-летний выходец с Кавказа Арслан Гусейнов, который является противников российских властей, сообщил бывший нардеп Украины Игорь Мосийчук.

В ночь с 13 на 14 октября в Шевченковском районе Киева на улице Дегтяревской прохожие обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями.

По словам начальника полиции Киева Андрея Крищенко, свидетели преступления видели, как нападавшие несколько раз выстрелили в сторону потерпевшего, а потом скрылись на черном автомобиле, пишет "Обозреватель".

Бывший депутат Верховной Рады Украины Игорь Мосийчук сообщил на своей странице в соцсети Facebook, что погибший - Арслан Гусейнов, который "принадлежал к движению кавказского антикремлевского сопротивления". По мнению бывшего депутата, мужчину убили "московские агенты".

На официальном сайте полиции Киева по данным на 04.09 мск сегодня, 14 октября имя погибшего и его национальность не уточняются.

Ранее "Кавказский узел" также писал, что 29 мая 2018 года появилась информация о том, что в Киеве застрелен российский журналист, ветеран двух чеченских войн Аркадий Бабченко. Однако на следующий день Служба безопасности Украины заявила, что Бабченко жив, а его убийство было инсценировано с целью задержания организаторов покушения.