08 октября 2019, 22:56

Глава ростовского института осужден по делу о кредите в 80 миллионов

Бывший директор Донского института сельского хозяйства Владимир Зинченко, ставший поручителем по кредиту на 80 миллионов рублей, приговорен к трем годам условного срока.

Аксайский районный суд Ростовской области признал виновным бывшего директора Донского научно-исследовательского института сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук Владимира Зинченко, обвиняемого по статье «превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий».

"Зинченко осужден на три года условно с испытательным сроком в один год и лишением права занимать соответствующие должности на три года» - сообщили сегодня корреспонденту «Кавказского узла» в пресс-службе суда, уточнив, что приговор был вынесен 7 октября.

Максимальная санкция по пункту «в» части 3 статьи 286 УК России "превышение должностных полномочий" - десять лет заключения с лишением права занимать определенные должности до трех лет. 

По версии следствия, предприниматели в 2012-2013 годах взяли кредиты в одном из банков на более 80 миллионов рублей, а поручителем выступил обвиняемый, который принял это решение без предусмотренного федеральным законодательством обязательного одобрения президиума Россельхозакадемии. Бизнесмены не выплатили кредит полностью, поэтому по судебному решению с лицевого счета Донского института сельского хозяйства было списано более 55 миллионов рублей, пояснили корреспонденту «Кавказского узла» в прокуратуре Ростовской области суть обвинения.

Дело расследовалось единолично судьей почти год — с 31 октября 2018 года, состоялось 23 заседания, следует из карточки дела, размещенной на сайте суда.

На сайте Донского института сельского хозяйства на 22.40 мск сегодня нет информации о вынесении приговора в отношении Владимира Зинченко, который указан на сайте как директор института.

Донской научно-исследовательский институт сельского хозяйства Российской академии сельскохозяйственных наук является научной организацией. Сотрудники НИИ проводят фундаментальные и прикладные научные исследования в сфере земледелия и растениеводства, способствующих их технологическому, техническому, экономическому и социальному развитию, сообщается на сайте института

Примечание:

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Автор: Константин Волгин  ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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