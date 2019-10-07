Жители поселка Орцин-Мохк раскритиковали качество новых квартир

07 октября 2019, 01:04

Грозненский поселок Орцин-Мохк, возникший после объединения 35-го и 56-го участков, преобразился после реконструкции, но строители оставили недоделки в квартирах и использовали дешевые материалы.

Как писал "Кавказский узел", власти Грозного решили объединить 35-й и 56-й участки Октябрьского района и назвать новый поселок именем генерала Орцу Чермоева, участника Кавказской войны на стороне царской России. Местные жители раскритиковали такое решение властей.

Орцу (Арцу) Чермоев (1825-1895) - военный деятель Российской империи, участник Кавказской и Русско-турецкой войн, участник подавления восстания в Чечне в 1877 году, генерал-майор.

Торжественное открытие поселка Орцин-Мохк состоялось 5 октября и было приурочено ко Дню города, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в мэрии Грозного. Там отметили, что "за прошедшие три месяца бывшие 35-й и 56-й участки претерпели коренные изменения".

"Построено 42 частных дома и 23 коттеджа на 138 квартир, капитальный ремонт проведен в 36 частных домовладениях. Новое жильё получили порядка 200 семей. Кроме того, построено 12 детских и три спортивные площадки, футбольные и волейбольное площадки, высажено более 200 деревьев, обновлены все коммуникации, заасфальтированы улицы, проведено уличное освещение", - рассказали в мэрии.

Жители поселка Орцин-Мохк отметили положительные изменения.

"У нас произошли крупные изменения. Снесены старые барачные постройки, построены двухэтажные коттеджи, новые дома, новые газопровод и водопровод, капитально отремонтировали мечеть, весь хлам и мусор вывезли. Такое впечатление, что совсем в другом месте живешь", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" 48-летняя жительница поселка Зара.

Ранее многие жители поселка в списанных бараках жили и были вынуждены сами ремонтировать свое жилье, утверждает 55-летний местный житель Султан. "Вместо ветхих бараков теперь многоквартирные коттеджи, вместо гравийных дорог – асфальтированные. Общественный транспорт наконец запустили", - рассказал мужчина.

При этом он отметил, что у него есть претензии к внутренней отделке квартир: "Не очень качественно рабочие сделали ремонт, недоделки есть. В ванной и кухне надо будет дополнительно самим ремонт делать – краники поменять, мойку и покрасить кое-где".

О некоторых "недоделках и недоработках" заявила и 40-летняя местная жительница Тамара: "У нас в доме щели остались под окнами, стены в каких-то потеках. В общем, самим нужно устранять, а это тоже серьезные расходы. Будем замазывать, добеливать, докрашивать".

О сырости в комнатах нового дома сообщил пожилой житель поселка Ваха. "Снаружи все вроде нормально, красиво, но в комнатах сырость ощущается, кое-где штукатурку плохо сделали, двери надо переустановить, чтобы нормально открывались и запирались", - сказал мужчина, предположив, что "для внутренней отделки использовали дешевые материалы".

По мнению 37-летнего жителя Грозного Исмаила, причиной недоделок стали сжатые строки строительства. "Дома и коттеджи построены всего за три месяца, стройка шла чуть ли не круглосуточно. Я сам строитель и знаю, что высокие темпы работ всегда плохо отражаются на качестве. Моему брату дали квартиру в новом двухэтажном коттедже. Если честно, мне не понравилось. Стены поднимали прямого с сырого фундамента. Стоит дому хоть немного просесть - по стенам пойдут трещины. Межкомнатные двери, окна, фурнитура – самые дешевые, значит, недолговечные", - высказался мужчина.

Ремонт дорог тоже оставляет желать лучшего, считает пенсионер Муса. "Власти многое сделали, но все же не все так хорошо, как хотелось бы. Дорожное полотно надо было расширить, в некоторых местах две машины с трудом разъезжаются. Асфальтовое покрытие тоже слишком хлипкое, такое долго не протянет, а дорожки пешеходные - узкие. Понятно, что громадные средства на реконструкцию были выделены, обидно будет, если это все через год-два начнет ломаться и разваливаться", - выразил свое мнение пенсионер Муса.

Выполнить масштабные работы в максимально сжатые сроки в ущерб качеству - "это стиль и почерк власти", считает президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"Конечно, из-за того, что они чересчур быстро выполняются, качество работ оставляет желать лучшего. Сделать быстро - это стиль и почерк власти. Но надо отдать должное чеченским строителям: они в такие короткие сроки сдают максимально качественные объекты. Строители за последнее время повысили свой профессионализм", - сказал Кутаев корреспонденту "Кавказского узла".

По его информации, на стройках работают исключительно местные строители. Он также прокомментировал проведение субботников во время строительства в поселке Орцин-Мохк: "Привлечение бюджетников и проведение субботников делается для того, чтобы не строить, а убирать мусор, то, что лишнее. Вот в совокупности таких работ и становится возможным сдача новых объектов в такие сроки", - отметил Кутаев.

Масштабная реконструкция 35-го и 56-го участков в Грозном была начата летом 2019 года по указанию главы Чечни. Начало и завершение работ обернулись масштабными субботниками с привлечением сотрудников бюджетных организаций и студентов, которых сняли с занятий.