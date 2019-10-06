Тело Чичиашвили доставлено в Грузию

06 октября 2019, 08:30

Родственники бывшего сотрудника спецназа МВД Грузии Шоты Чичиашвили, убитого при спецоперации в Киеве, доставили его тело в родное село Матани.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 23 сентября бывший сотрудник спецназа МВД Грузии Шота Чичиашвили был убит силовиками в Киевской области.

Тело Чичиашвили доставили в Грузию, сообщило 5 октября Interpressnews. Из Тбилисского международного аэропорта убитого забрали близкие родственники, они доставили его в родное село Матани.

"Кавказский узел" писал, что 21 января 2005 года Чичиашвили был приговорен к 22 годам лишения свободы. Следователи в Грузии считали, что Чичиашвили организовал похищения депутата парламента Грузии Петрэ Цискаришвили, двух испанских бизнесменов, банкира из Великобритании и сотрудников миссии Красного Креста. Его также обвинили в создании в Панкисском ущелье вооруженной группы, действовавшей с 1998 по 2001 год. Он провел в тюрьме восемь лет и в июне 2013 года досрочно освободился по амнистии.