01 октября 2019, 21:50

Двое жителей Волгограда наказаны за ношение полицейской формы

Суды в Волгограде решили оштрафовать и арестовать двоих местных жителей, которые, переодевшись в полицейскую форму, останавливали прохожих для проверки документов и при этом нецензурно выражались. Сами арестованные объяснили свои действия желанием увеличить число подписчиков в соцсетях, сообщили в МВД.

По данным ведомства, молодые люди, не являясь сотрудникам МВД, переоделись в форму полицейских, и на центральных улицах Волгограда проверяли документы у прохожих, а также предлагали им пройти личный досмотр.

"При общении с гражданами лжеполицейские вели себя вызывающе, допускали ненормативную лексику, дискредитируя своим поведением и внешним видом сотрудников полиции. Свои действия они фиксировали на камеру мобильного телефона. Впоследствии данные видеозаписи были размещены в социальной сети", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" руководитель пресс-службы ГУ МВД по Волгоградской области Светлана Смольянинова.

Смольянинова сообщила, что "свои действия молодые люди объяснили желанием увеличить число просмотров размещенного в соцсети контента и лайков от подписчиков". Суд Центрального района Волгограда сегодня привлек их к административной ответственности по ст.20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство) и назначил наказание в виде административного ареста сроком на 10 суток каждому.

Мировым судом двое волгоградцев также признаны виновными по ст.17.12 КоАП РФ (незаконное ношение форменной одежды... правоохранительных или контролирующих органов) и им назначено наказание в виде полутора тысяч рублей денежного штрафа каждому, проинформировали в пресс-службе МВД.

Примечание:

"Военный из Волгоградской области осужден условно за ложное минирование части", "Житель Волгоградской области осужден за нападение на полицейских", "В Краснодаре задержаны двое мужчин, выдававших себя за сотрудников ДПС".

Автор: Татьяна Филимонова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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