Мария Ласицкене выиграла чемпионат мира

01 октября 2019, 07:56

Спортсменка из Кабардино-Балкарии Мария Ласицкене 30 сентября победила в соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Дохе.

Как писал "Кавказский узел", в 2015 году на первенстве мира в Пекине Ласицкене завоевала "золото" с результатом 2,01 метра. В 2017 году она одержала победу в прыжках в высоту на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне с результатом 2,03 метра.

6 сентября Мария Ласицкене выиграла финал престижной серии легкоатлетических турниров "Бриллиантовая лига" и одержала победу в общем зачете в этом турнире в четвертый раз. В сентябре спортсменка также выиграла турнир на международном мемориале Камилы Сколимовской в польском городе Хожуве, а несколькими днями ранее стала бронзовым призером турнира в Минске. В марте 2018 года Ласицкене попала в список лучших легкоатлетов мира по итогам зимнего сезона по версии американского журнала Track and Field News. Личный рекорд спортсменки - 2,06 метра.

Мария Ласицкене получила золотую медаль, преодолев планку 2,04 метра на соревнованиях по прыжкам в высоту на чемпионате мира в Дохе. На эту высоту легкоатлетка прыгнула с первой попытки, сообщил сегодня ТАСС.

Спортсменка стала первой в истории, кому удалось выиграть три чемпионских титула в своей дисциплине, отмечает Russian.rt. На соревнованиях она выступала под нейтральным флагом.

Второе место заняла украинская спортсменка Ярославе Могучих. Она преодолела планку в 2,04 метра, но затем отказалась от дальнейших состязаний, и стала серебряной медалисткой, сообщил championat.com.

Бронзовой чемпионкой стала спортсменка из США Вашти Каннингем с результатом 2,00 метра, написала "Российская газета".