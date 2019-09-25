Оставлен в силе приговор краснодарцу за призывы к терроризму

25 сентября 2019, 16:08

Верховный Суд России подтвердил приговор жителю Краснодара Сергею Кучевскому, осужденному за оправдание терроризма через публикацию в соцсети "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сергея Кучевского к восьми годам колонии за пропаганду и оправдание терроризма через социальную сеть. Подсудимый свою вину не признал. Осужденный ранее был приговорен за незаконный оборот взрывчатки.

По версии следствия, Кучевский 12 апреля 2017 года разместил на странице "ВКонтакте" текст, призывающий вести террористическую деятельность и оправдывающий терроризм. По мнению следователей, подсудимый являлся приверженцем "радикальных религиозных взглядов". Сам Кучевский свою вину не признал и пояснил, что в 2012 году принял традиционный ислам и радикальными течениями этой религии не интересовался.

На сегодняшнем заседании Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России рассмотрела апелляционную жалобу защиты Сергея Кучевского, проинформировали в пресс-службе суда.

"Приговор по данному делу оставлен без изменений", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе.