Сергей Кучевский и его адвокат выслушивают приговор суда. Ростов-на-Дону. Фото Валерия Люгаева для "Кавказского узла"

25 сентября 2019, 16:08

Оставлен в силе приговор краснодарцу за призывы к терроризму

Верховный Суд России подтвердил приговор жителю Краснодара Сергею Кучевскому, осужденному за оправдание терроризма через публикацию в соцсети "ВКонтакте".

Как писал "Кавказский узел", 5 июля Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Сергея Кучевского к восьми годам колонии за пропаганду и оправдание терроризма через социальную сеть. Подсудимый свою вину не признал. Осужденный ранее был приговорен за незаконный оборот взрывчатки.

По версии следствия, Кучевский 12 апреля 2017 года разместил на странице "ВКонтакте" текст, призывающий вести террористическую деятельность и оправдывающий терроризм. По мнению следователей, подсудимый являлся приверженцем "радикальных религиозных взглядов". Сам Кучевский свою вину не признал и пояснил, что в 2012 году принял традиционный ислам и радикальными течениями этой религии не интересовался.

На сегодняшнем заседании Коллегия по делам военнослужащих Верховного суда России рассмотрела апелляционную жалобу защиты Сергея Кучевского, проинформировали в пресс-службе суда.

"Приговор по данному делу оставлен без изменений", - сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе.

Примечание:

"Житель Ингушетии получил реальный срок за комментарий в соцсети", "Трое жителей Дагестана обвинены в призывах к экстремизму", "Уроженец Дагестана приговорен к тюремному сроку за публикацию фото и видео в соцсети".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей

25 сентября 2019, 16:13

25 сентября 2019, 15:07

25 сентября 2019, 14:07

  • Два участника акции уборщиков мусора задержаны в Ереване

    Сотрудники оператора по вывозу мусора "Санитек" организовали сегодня шествие к зданию мэрии Еревана, потребовав перечислить им зарплату. Двое участников протеста задержаны после драки с водителем, который не смог проехать по дороге из-за акции.

25 сентября 2019, 13:49

  • Домашний арест Идрисова вызвал недоумение в соцсетях

    Суд избрал Махи Идрисову, который хвалился дружбой с Рамзаном Кадыровым, мягкую меру пресечения, поместив его под домашний арест, считают пользователи соцсетей. Обвинение Идрисову вполне может быть ужесточено, уточнил юрист Евгений Черноусов.

25 сентября 2019, 12:57

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060 Whatsapp, Telegram:
+49 157 72317856
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи