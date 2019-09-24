24 сентября 2019, 20:36

Кубанский казак осужден за расстрел трех человек в кафе

Суд назначил 21 год колонии бывшему атаману, который убил из автомата диджея и двух посетителей кафе в станице Ладожской.

"Кавказский узел" сообщал, что трое мужчин были застрелены в кафе станицы Ладожской в ночь на 31 декабря 2017 года. Двое подозреваемых были задержаны в тот же день и арестованы. Согласно свидетельским показаниям, стрельбе предшествовал конфликт, но жертвами стали непричастные к нему люди.

Согласно приговору Краснодарского краевого суда, в день убийства в кафе произошла драка, после которой местный житель Александр Ситавичус и житель Керчи Алексей Миронов ушли из заведения. Оба были пьяны. Вернувшись с автоматом, Ситавичус открыл огонь по случайным людям. Миронов прикрывал его сзади с ножом. Первыми были убиты диджей и один из посетителей. Выйдя на улицу, Ситавичус застрелил и сидящего в автомобиле 18-летнего юношу, с которым не был знаком. Оружие и патроны Ситавичус и Миронов спрятали в лесополосе, говорится в приговоре.

На основании вердикта присяжных заседателей Александру Ситавичусу был назначен 21 год колонии строгого режима с ограничением свободы на год и десять месяцев, он признан виновным в убийстве и незаконном обороте оружия. Алексей Миронов по статье о пособничестве в убийстве получил 15 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на год, сообщило сегодня на своем сайте управление Следкома по Краснодарскому краю.

За полтора месяца до инцидента, 13 ноября 2018 года, Ситавичус сложил с себя полномочия атамана Александровского хутора и в реестре Кубанского казачьего войска более не числился, заявил после задержания подозреваемых вице-губернатор Краснодарского края Николай Долуда. "Свое решение выйти из войска он мотивировал частыми командировками, длительным отсутствием на территории станицы и в связи с этим невозможностью исполнять атаманские обязанности", - процитировало 12 января 2018 года слова Долуды "Юга".

Примечание:

"Участники драки со стрельбой в Краснодаре сообщили подробности пыток силовиками", "Причиной стрельбы в дагестанском селе стал бытовой конфликт", "Востоковеды назвали кровную месть нехарактерной для современного Азербайджана".

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