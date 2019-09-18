Задержание Абульфаза Садыгбейли. Баку, 3 ноября 2017 г. Фото Азиза Каримова для "Кавказского узла"

18 сентября 2019, 07:12

Следователи допросили активиста партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли

Отбывающего условное наказание активиста партии "Мусават" Абульфаза Садыгбейли 17 сентября вызвали и в течение двух часов допрашивали в Генеральной прокуратуре Азербайджана в статусе свидетеля. Садыгбейли, комментируя свой допрос, провел параллели с предыдущим возбужденным против него делом, когда активиста сначала допрашивали в качестве свидетеля, а потом предъявили обвинение и взяли под стражу.

Как писал "Кавказский узел", 23 ноября 2018 года суд в Баку постановил заключить Садыгбейли под стражу на три месяца по обвинению в мошенничестве. Защите не удалось добиться замены меры пресечения Садыгбейли на домашний арест. Родные активиста рассказали, что арестованному не дают общаться с ними. 6 марта Садыгбейли был приговорен к одному году и 11 месяцам лишения свободы условно по обвинение в мошенничестве. Обвинение в фальсификации документов было с него снято.

Абульфаза Садыгбейли привлекли по уголовному делу относительно использования кредита на покупку автомобиля, выданного несколько лет назад местным банком Nikoil Bank. Деньги уже были возвращены, и есть документальные доказательства этого, однако проходившего в качестве свидетеля Садыгбейли привлекли в качестве обвиняемого после того, как узнали, что он руководитель молодежной организации "Мусават", рассказал "Кавказскому узлу" глава партии Ариф Гаджилы. Садыгбейли были предъявлены обвинения по статьям УК Азербайджана о мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ст. 178.2.1 ) и об использовании заведомо поддельных документов, печатей, бланков (320.2).

Правозащитники признали Садыгбейли политзаключенным.

Утром 17 сентября Садыгбейли около 8.25 (7.25 по мск) на мобильный телефон поступил звонок из Генеральной прокуратуры, рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Мне велели в 10.00 (9.00 по мск) быть в Следственном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры. На мой вопрос, в чем дело, мне сказали, что на месте сообщат", - отметил Садыгбейли.

Активист рассказал, что в Следственном управлении его допрашивали в качестве свидетеля. "В течение более чем двух часов меня допрашивали по уголовному делу, не имеющему ко мне вообще никакого отношения. Из-за подписки о не разглашении я не могу рассказать в деталях", - сообщил Садыгбейли.

По словам активиста, в прокуратуре каких-либо ограничений в отношении него не ввели. "Каких-либо претензий по данному уголовному делу ко мне нет, во всяком случае, на данный момент. По предыдущему делу меня также сначала вызывали как свидетеля, а потом предъявили обвинение и посадили. Так что такого поворота я вновь не исключаю. Однако подобные вещи не могут заставить меня отказаться от своих убеждений", - отметил активист.

Он подчеркнул, что все еще отбывает условное наказание по предыдущему делу.

В связи с достижением 30-летнего возрастного порога Садыгбейли покинул пост главы молодежной организации партии "Мусават", но остается в ее рядах и принимает активное участие в жизни оппозиционной структуры, уточнил он.

Садыгбейли был приглашен в Генеральную прокуратуру в связи с возникшей следственной необходимостью, сказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы ведомства. От других комментариев в пресс-службе воздержались.

Примечание:

"Защита пожаловалась на волокиту по делу Садыгбейли", "Защита Садыгбейли назвала следствие против него предвзятым", "Апелляционный суд оставил активиста "Мусават" под стражей".

Автор: Фаик Меджид; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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