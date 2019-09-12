Суд отменил штраф волгоградскому активисту Василию Сивцеву

12 сентября 2019, 13:21

Волгоградский областной суд отменил сегодня штраф дубовскому активисту Василию Сивцеву и вернул дело на новое рассмотрение. Сам Сивцев назвал решение "приятной неожиданностью".

Как писал "Кавказский узел", 8 августа суд признал активиста Василия Сивцева виновным в хулиганстве в здании прокуратуры Волгоградской области и оштрафовал на 500 рублей. В административном протоколе говорится, что Сивцев громко кричал и "беспричинно пытался ворваться в кабинет прокурора Дубовского района". Сам Сивцев утверждает, что хотел подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, а в прокуратуре воспротивились проведению им видеосъемки.

Василий Сивцев провел несколько пикетов с требованием наказать начальство полицейского, который задержал его после инцидента в здании прокуратуры, и уволить самого силовика, а также потребовал отставки прокурора региона и руководителя регионального главка МВД. Арест и штраф за одно и то же правонарушение являются двойным наказанием, считает активист. 24 августа Сивцев провел пикеты в семи селах с призывом не голосовать за "Единую Россию".

Волгоградский облсуд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу Василия Сивцева на решение Дубовского районного суда, признавшего его виновным в мелком хулиганстве и оштрафовавшего на 500 рублей, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

По ее словам, судебное заседание длилось менее часа, а стороны не пришли на заседание. "Постановление районного суда отменено, и дело передано на новое рассмотрение в Дубовский райсуд", - рассказала Вальковская, отметив, что пока неготова озвучить мотивировку решения.

Сам Василий Сивцев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не смог сегодня присутствовать в суде, и решение областного суда стало для него приятной неожиданностью.

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