Василий Сивцев. Фото Татьяны Филимоновой для "Rавказского узла"

12 сентября 2019, 13:21

Суд отменил штраф волгоградскому активисту Василию Сивцеву

Волгоградский областной суд отменил сегодня штраф дубовскому активисту Василию Сивцеву и вернул дело на новое рассмотрение. Сам Сивцев назвал решение "приятной неожиданностью".

Как писал "Кавказский узел", 8 августа суд признал активиста Василия Сивцева виновным в хулиганстве в здании прокуратуры Волгоградской области и оштрафовал на 500 рублей. В административном протоколе говорится, что Сивцев громко кричал и "беспричинно пытался ворваться в кабинет прокурора Дубовского района". Сам Сивцев утверждает, что хотел подать жалобу на нецелевое использование бюджетных средств одним из районных чиновников, а в прокуратуре воспротивились проведению им видеосъемки.

Василий Сивцев провел несколько пикетов с требованием наказать начальство полицейского, который задержал его после инцидента в здании прокуратуры, и уволить самого силовика, а также потребовал отставки прокурора региона и руководителя регионального главка МВД. Арест и штраф за одно и то же правонарушение являются двойным наказанием, считает активист. 24 августа Сивцев провел пикеты в семи селах с призывом не голосовать за "Единую Россию".

Волгоградский облсуд рассмотрел сегодня апелляционную жалобу Василия Сивцева на решение  Дубовского районного суда, признавшего его виновным в мелком хулиганстве и оштрафовавшего на 500 рублей,  сообщила корреспонденту "Кавказского узла" пресс-секретарь областного суда Екатерина Вальковская.

По ее словам, судебное заседание длилось менее часа, а стороны не пришли на заседание. "Постановление районного суда отменено, и дело передано на новое рассмотрение в Дубовский райсуд", - рассказала Вальковская, отметив, что пока неготова озвучить мотивировку решения.

Сам Василий Сивцев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что не смог  сегодня присутствовать в суде, и решение областного суда стало для него приятной неожиданностью.

"Кавказский узел" отслеживает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Защита обжаловала решение суда о принудительном обследовании Болтыхова", "Двое ростовских сторонников Мальцева задержаны на выходе из спецприемника", "Двое ростовчан оставлены в СИЗО по обвинению в подготовке беспорядков".

Автор: Татьяна Филимонова ; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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