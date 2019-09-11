Четверо детей вывезены из Сирии в Чечню и Дагестан

11 сентября 2019, 20:38

Трое детей, мать которых уехала из Чечни к боевикам на Ближний Восток, воссоединились с родственниками в Грозненском районе. У еще одного привезенного из Сирии ребенка нашлись родные в Дагестане.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 февраля в Москву из Ирака были доставлены 27 детей, родители которых россияне. Они содержались в одной из тюрем Багдада. 24 июня по просьбе родственников из Чечни были найдены в Сирии и доставлены в Россию еще пятеро несовершеннолетних, родители которых погибли в ходе ближневосточного конфликта, а 10 июля из багдадской тюрьмы в Россию прибыли еще 33 ребенка. Пользователи соцсетей поспорили о том, нужно ли перевозить этих детей в Россию. Жители Чечни, куда доставлены девять из этих детей, упрекнули Рамзана Кадырова в самопиаре.

Мальчик и две девочки, вывезенные несколько дней назад из Сирии в Москву, доставлены в Грозный и переданы родным, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" представитель аппарата главы и правительства Чечни. По его словам, мать этих детей несколько лет назад выехала вместе с ними из Чечни в Турцию, откуда затем перебралась в Ирак. В конце 2018 года ее и троих детей задержали в районе турецкой границы курдские ополченцы. "Семья несколько лет разыскивала детей, которых их мать тайно вывезла в Ирак", - заявил республиканский чиновник. Он добавил, что дети пройдут на родине полный курс реабилитации.

Мать детей уехала в Турцию, заявив, что направляется с детьми на отдых, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в МВД Чечни. "Под давлением некоторых родственников, примкнувших к ИГ*, она перебралась с детьми в город Мосул в Ираке. Там вторично вышла замуж за боевика-иракца, которому родила ребенка. В конце 2018 года она с тремя детьми бежала из Ирака. Старший ребенок, 15-летняя девочка, осталась в Мосуле, о ее судьбе ничего неизвестно. Женщина с детьми была задержана в декабре 2018 года курдскими ополченцами в районе сирийско-турецкой границы, и затем они оказались в тюрьме в Дамаске. Детей вывезли, а мать, по все видимости, ждет суд", - рассказал офицер чеченской полиции.

Жители села, в котором теперь будут жить привезенные из Сирии дети, сообщили, что мать детей имеет университетское образование, передал корреспондент "Кавказского узла".

Член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова также сообщила о воссоединении с родными в Чечне трех детей. "В семье <...> уже отчаялись увидеть своих внуков, которых сноха тайно от них вывезла в Сирию, где она намеревалась "построить халифат". <...> все дети, кроме старшей девочки, найдены живыми и возвращены", - написала сегодня Саратова на своей странице в Instagram.

Всего 7 сентября из Сирии были вывезены четверо детей. Одна из них, девочка, передается родным в Дагестане, со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка в России Анну Кузнецову информировало в тот же день РИА "Новости".

Анна Кузнецова отметила, что дети содержались в сирийской тюрьме в тяжелых условиях. "Дети уснули сразу после того, как покушали. Да, еда очень отличалась от тюремной. В ней не лазали тараканы, не было волос и резинок как в той, которой кормили около двух лет..." - написала Кузнецова 7 сентября на своей странице в Facebook.

По ее словам, готовится возвращение из зоны конфликта на Ближнем Востоке еще восьми детей. "Нам удалось осуществить забор ДНК на территории лагеря Аль-Холь и начать подготовку документов в отношении еще восьми детей-сирот. Дети там находятся в тяжелейших условиях, двое из осмотренных нами нуждаются в медицинской помощи", - сообщила Кузнецова в публикации от 8 сентября.

По различным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизни и здоровье находятся в особой опасности после того, как "Исламское государство"* начало терпеть масштабные поражения, говорится в материале "Дети халифата: что их ждет после ИГ*" на "Кавказском узле".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" также содержится справочный материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*

* организация признана террористической и запрещена в России решением суда.