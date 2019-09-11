Глава отдела МВД в Геленджике задержан при получении взятки

11 сентября 2019, 16:19

Начальник одного из отделов МВД в Геленджике потребовал 1,2 миллиона рублей от предпринимателя за покровительство незаконному "джиппингу" с туристами, сообщил сегодня Следком. Полиция проводит служебную проверку, решается вопрос об аресте подозреваемого.

По данным следствия, полицейский пообещал бизнесмену, что за 1,2 миллиона рублей он не станет привлекать его к административной ответственности. 9 сентября при передаче 550 тысяч рублей полицейский был задержан, со ссылкой на краснодарское управления СКР сообщает сегодня РБК.

Источники издания также сообщили, что за взятку полицейский обещал покровительство в отношении незаконных туристических поездок в горы ("джиппинга"). Решается вопрос об аресте задержанного.

Кубанское управление МВД начало служебную проверку, по результатам которой будет решен вопрос о возможном увольнении полицейского, со ссылкой на источники в силовых структурах информирует сегодня "Коммерсант". Дело расследуется по статье "Получение взятки в особо крупном размере".

Максимальная санкция по данной статье 15 лет заключения.

На сайте краснодарского управления СКР, по данным на 16.10 мск сегодня, нет информации о задержании главы одного из отделов МВД в Геленджике по делу о взятке.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что 12 августа начальник отделения уголовного розыска в Сочи заподозрен в получении взятки и объявлен в федеральный розыск. По версии следствия, подозреваемый пообещал не привлекать местного жителя к уголовной ответственности за "незаконное производство и оборот спиртосодержащей продукции" за 300 тысяч рублей. Получив 100 тысяч рублей, офицер потребовал передать оставшуюся сумму в течение месяца через посредника, считают следователи.