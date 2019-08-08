Меченая купюра. Фото Взятка © Фото Елены Синеок Юга.ру

08 августа 2019, 10:21

Офицер полиции в Астраханской области осужден на семь лет по делу о взятке

Суд в Астраханской области приговорил замначальника райотдела полиции к семи годам колонии, признав его виновным в получении 400 тысяч рублей от родственницы подозреваемого. Адвокат признан посредником во взяточничестве и осужден на пять лет, сообщил сегодня Следком.

По данным суда, замначальника Наримановского райотдела полиции попросил адвоката местного жителя, задержанного по делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, предложить матери подзащитного "решить вопрос" о переквалификации дела на менее тяжкую статью. За это офицер полиции потребовал 400 тысяч рублей, сообщила сегодня пресс-служба СУ СКР по Астраханской области.

"19 февраля текущего года при передаче денежных средств подозреваемые были задержаны", - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

Суд признал бывшего сотрудника полиции виновным по ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки через посредника в крупном размере), а адвоката Астраханской областной коллегии адвокатов – виновным по ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).

Бывший замначальника РОВД приговорен к семи годам колонии строгого режима и штрафу в четыре миллиона рублей, адвокат - к пяти годам колонии общего режима и штрафу в два миллиона рублей, сообщила пресс-служба управления, уточнив, что приговор не вступил в законную силу.

Часть 5 ст. 290 УК РФ предусматривает от семи до 12 лет лишения свободы, ч. 3 ст. 291.1 УК РФ – от пяти до 10 лет лишения свободы.

Комментариев от осужденных либо их представителей относительно приговора пока не поступало.

Примечание:

"Астраханские полицейские приговорены к колонии по делу о взятке", "Дело главы астраханского УФСИН передано в суд", "Начальник астраханской колонии осужден по делу о мошенничестве".

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