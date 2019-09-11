11 сентября 2019, 16:28
Скончался военнослужащий российской базы в Гюмри
На теле солдата 102-й российской базы в Гюмри обнаружены признаки насильственной смерти, сообщил армянский Следком.
Тело 23-летнего военнослужащего нашли сегодня в Гюмри. "На теле погибшего обнаружены порезы", - сообщило следствие.
Следственный комитет Армении возбудил уголовное дело, передал сегодня ТАСС. По какой статье возбуждено дело, в сообщении не уточняется.
Тело принадлежит солдату Александру Бабушкину, его нашли в городской квартире, говорится в сегодняшней публикации на армянском сайте криминальной хроники Shamshyan.com (перевод "Кавказского узла").
Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в ночь на 8 марта в Гюмри был ранен ножом российский военнослужащий Раджан Кажимиров. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. По подозрению в нападении на военнослужащего был задержан житель Армении.
На "Кавказском узле" размещена справка о 102-й российской военной базе, а также подборка инцидентов с участием российских военнослужащих в Армении "Гюмри: как российская база губила местных жителей".
"Следствие получило доступ к данным телефонов Пермякова и семьи Аветисянов", "Мэр Гюмри попросил российских военных усилить дисциплину на 102-й базе", "Жители Тбилиси провели акцию в память об убитой семье в Гюмри".
11 сентября 2019, 16:44
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