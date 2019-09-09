Три оппозиционера задержаны на акции протеста в Грузии

09 сентября 2019, 08:24

Полицейские 8 сентября задержали трех сторонников партии "Альянс патриотов Грузии" после стычки на митинге в Тбилиси.

Как писал "Кавказский узел", после того, как премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе 2 сентября сообщил о своей отставке, на пост премьера глава "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили представил кандидатуру министра внутренних дел Грузии Георгия Гахарии. 8 сентября Гахария был утвержден премьер-министром Грузии. Парламент Грузии объявил вотум доверия обновленному составу правительства под руководством нового премьера. В поддержку Гахарии высказались 98 депутатов, оппозиция не принимала участия в заседании. Митингующие у здания парламента активисты устроили для выходящих депутатов "коридор позора".

Отставка Георгия Гахарии была одним из главных требований участников акций протеста, которые начались 20 июня, после того как на заседании парламентской православной ассамблеи депутат Госдумы России Сергей Гаврилов занял кресло спикера грузинского парламента. Протестующие смогли добиться отставки спикера парламента и проведения выборов в 2020 году по пропорциональной системе, однако требование об отставке Гахарии до сих пор оставалось невыполненным, следует из справки "Главное о протестах в Грузии – 2019", опубликованной на "Кавказском узле".

Потасовка между активистами "Альянса патриотов Грузии" произошла 8 сентября у сцены перед парламентом Тбилиси. Полиция не пропустила сторонников партии к сцене, они оказали сопротивление, передает "Sputnik. Грузия". Активисты утверждают, что они хотели со сцены опротестовать оскорбление депутата их партии Эмзара Квициани. Митингующие потребовали лишить его депутатского мандата после конфликта с ним, отмечает издание.

"Три человека задержаны в административном порядке, те, кто нарушил общественный порядок, [...] группа граждан пришла на акцию, не подчинилась полиции", - цитирует начальника департамента патрульной полиции Важу Сирадзе "Общественный вещатель Грузии".

За несколько часов до этого Квициани устроил потасовку с участниками акции "За свободу", назвавшего его "рабом", передают "Новости Грузии". Видеокамеры зафиксировали, что Квициани несколько раз ударил участников акции и словесно оскорблял их, отмечает издание. Сам же Квициани утверждает, что это митингующие напали на него, а он был вынужден защищаться. Полиция вывела депутата с места происшествия и начала расследование инцидента по статье "Насилие". Санкции статьи предусматривают до трех лет лишения свободы.