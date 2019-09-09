Жители села в Сочи потребовали решить проблему с водоснабжением

09 сентября 2019, 04:38

Жители села Галицыно в Сочи провели сход, на котором пожаловались на постоянные перебои с подачей воды. По их словам, в селе нет централизованного водоснабжения, а после того, как к существующим сетям подключились жители многочисленных садовых товариществ, воды перестало хватать.

Сообщение от жителей села Галицыно на смс-сервис "Кавказского узла" пришло 2 сентября. "Несмотря на международную олимпиаду и международный статус города, жители сочинских сел продолжают жить в "каменном веке" без питьевой воды и элементарных удобств", - написали авторы сообщения. Пользователи WhatsApp могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Около полусотни жителей села Галицыно собрались 8 сентября на сход для решения вопроса с водоснабжением, передает присутствовавшая на акции корреспондент "Кавказского узла".

По словам участников схода, даже техническая вода им подается в течение двух месяцев с перебоями.

По словам местного жителя Сергея Магдасяна, "из восьми сел, расположенных на территории Молдовского сельского округа города Сочи, семь населенных пунктов, в том числе село Галицыно, не имеют централизованного водоснабжения".

"Население села Галицыно в бытовых целях использует воду, подаваемую насосной станцией Каменского карьера фирмы ЗАО «Сочинеруд» на основании договорных отношений с ТОС Молдовского сельского округа. Объекты подачи воды содержатся и ремонтируются за счет средств местного населения абонентов и силами общественности села. Техническую воду ЗАО «Сочинеруд» может подавать объемом не более 500 кубов в сутки на два поселения - Галицыно и Казачий брод, где более полутысячи дворов. В настоящее время к воде подключились жители многочисленных СНТ, которых на территории Галицыно более 20. Люди в этих СНТ стали жить постоянно, построили жилые дома, поэтому нагрузка соответственно увеличилась, а труба и поставка кубов воды остались прежними, поэтому на всех не хватает. Также труба, которая проходит от скважины до поселения полтора километра, уже старая, изношенная. Потери этой трубы диаметром 159 мм составляют почти половину, поэтому недостача воды уменьшается еще и из-за потерь», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что был ответственным за поставку воды в два поселка, но на собрании решил сложить с себя эти полномочия в связи с возрастом.

«Мне 64 года. Ввиду того, что люди не понимают, насколько сложно нести эту общественную нагрузку, я считаю, что молодые должны заняться этим вопросом, если власти отказываются помогать нам», - сказал он.

Собравшиеся выбрали ответственной за поставку воды Екатерину Шарапову.

"Недостача по оплате за электроэнергию ЗАО «Сочинеруд» за полгода составила полмиллиона рублей", - сообщила Екатерина Шарапова собравшимся и добавила, что "Сочинеруд" заявило о том, что прекратит поставки воды с 16 сентября, если до этого времени долг не будет погашен.

"Новые жители не имеют регистрации на территориях СНТ. Зато они имеют большие жилые дома, бассейны, поливают огороды, ведут бизнес, так как на территории поселков есть кафе, рестораны, бани, гостиницы… При чем непонятно, как они, не имея питьевой воды и канализации, занимаются всем этим? Также неясно, как администрация города до сих пор не приняла мер по канализованию и водоснабжению поселков", - заявил житель поселка Сергей Васильев.

В мае жительница села Эльвира Луневская получила ответ от главы Адлерского района Д. Хамицевича (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

«В рамках организации работ по учету потребления водоснабжения и оплаты за потребляемую электронасосом электроэнергию для подачи воды на территории села закреплены по отдельным территориям ответственные лица из числа общественности с полномочиями по организации подачи водоснабжения, проведения аварийных и стихийных ремонтов водопровода. Временное прекращение водоснабжения может быть вызвано проведением плановых и внеплановых работ линии электропередачи, профилактическими работами насосной станции, устранением аварийной ситуации водопровода. Оповещение проводится силами общественности села», - говорится в ответе.

Жители села, однако, считают, что неправильно возлагать на них организацию водоснабжения и водоотведения.

Депутат городского собрания от данного округа Константин Гергишан рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что на аналогичном сходе жителей села он присутствовал 4 сентября. «Я взял ситуацию в селе под личный контроль», - отметил , отметил он, добавив, что «водоснабжением должны заниматься сами жители».

Глава Молдовского округа Борис Невзоров рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о постановлении администрации города Сочи от 27 февраля 2017 года № 274 «Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Сочи на 2015-2032 годы» (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла").

"Туда (в указанное постановление - прим. "Кавказского узла") вошло и водоснабжение и канализование всех сел Молдовского округа, включая Галицыно", - сказал он.

«В водоснабжении нуждаются около двух тысяч человек или 500 дворов, которые в настоящее время запитаны от технической скважины ЗАО «Сочинеруд», - уточнил Невзоров.

Жители села, однако, считают, что ждать так долго, пока восстановится водоснабжение, нельзя. Они решили обратиться в прокуратуру с просьбой заступиться за них и подать в суд на чиновников, чтобы в сельские зоны был проведен муниципальный водовод.