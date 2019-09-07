Село Новосаситли. Скриншот видео ТРК "Айташ", https://youtu.be/hg8LHJAUpT8

07 сентября 2019, 16:40

Комментаторы определили у блогера Расула Асада стокгольмский синдром

Вместо жалоб на многочасовое удерживание силовиками жителей Новосаситли Расул Асад указал на вежливость сотрудников и то, что жители пришли в отделение добровольно, отметили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 сентября имам из села Новосаситли и несколько десятков местных жителей, недовольных решением о передаче муфтияту медресе, пришли в отделение одной из силовых структур и около девяти часов удерживались там без еды и воды. Среди удерживаемых были автор популярного Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад и много пожилых людей. В МВД Дагестана утверждают, что никто из этих людей не был задержан.

Скриншот публикации Расула Асада об инциденте в Новосаситли 6 сентября 2019 года, https://www.facebook.com/rasulasad10/posts/931893770495480После инцидента в Новосаситли Расул Асад подтвердил информацию полиции, что задержания не было. "Меня не задерживали. Я добровольно зашел вместе с джамаатом (религиозной общиной. - Прим. "Кавказского узла") села, который тоже по приглашении добровольно зашел для встречи с руководством отдела. Они поговорили. У меня никто ничего не спрашивал, как и у большинства [из тех], кто заходил. Единственное, это долго не выпускали. Не знаю, чего ждали. Мы все время гуляли по двору. Теперь уже все вышли. Никаких претензии ни к кому не было. Разговаривали вежливо", - написал он 6 сентября на личной странице в соцсети Facebook.

Этот комментарий блогера вызвал критику комментаторов. "Разговаривали вежливо, но незаконно задержали стариков [на] восемь часов", - указал на противопечие в словах Асада пользователь соцсети Магомедрасул Ахмеднабиев. Абдулвахиди Мансур ометил сегодня, что в этой публикации Расул допустил необычное для себя большое количество орфографических ошибок.

Скриншот комментария к публикации Расула Асада об инциденте в Новосаситли 6 сентябре 2019 года, https://www.facebook.com/rasulasad10/posts/931893770495480"У тебя просто развился стокгольмский синдром (бессознательная связь между жертвой и агрессором. - Прим. "Кавказского узла"). Тебе надо успокоится и потом написать длинную жалобу в прокуратуру", - посоветовал сегодня Асаду Руслан Яхьяев.

Комментарий по поводу ситуации в Новосаситли, https://www.facebook.com/AbuUvays/posts/2819219784773828?comment_id=2819223681440105&reply_comment_id=2819233568105783Пользователь Мухумад Нураев также считает, что действия силовиков в отношении жителей Новосаситли - повод для жалоб. "Письмо законное, прокуратура, суд, жалобы в администрацию президента - вариантов много кровь выпить", - написал он 6 сентября в Facebook на странице дагестанского адвоката Зияутдина Увайсова.

На Telegram-канале "Спросите у Расула" к 16.40 мск 7 сентября в течение 19 часов не было публикаций на тему инцидента в Новосаситли - там не появилось ни объяснения Расула Асада, ни информации об освобождении тех, кто находился в отделе силовой структуры. "Спросите у Расула" испугались", - прокомментировал молчание канала Шамиль Набиев, еще один комментатор на странице Зияутлина Увайсова.

По состоянию на 16.40 мск 7 сентября публикация на странице Расула Асада набрала 82 "лайка" и 12 комментариев, а публикация на странице Зияутдина Увайсова - 20 "лайков" и пять комментариев.

Примечание:

"Силовики озвучили подробности сбора в СКФО денег для террористов", "Следком сообщил об участии жительницы Кабардино-Балкарии в финансировании ИГ*", "Житель Ингушетии заподозрен в содействии террористам".

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