Комментаторы определили у блогера Расула Асада стокгольмский синдром

07 сентября 2019, 16:40

Вместо жалоб на многочасовое удерживание силовиками жителей Новосаситли Расул Асад указал на вежливость сотрудников и то, что жители пришли в отделение добровольно, отметили пользователи соцсетей.

Как сообщал "Кавказский узел", 6 сентября имам из села Новосаситли и несколько десятков местных жителей, недовольных решением о передаче муфтияту медресе, пришли в отделение одной из силовых структур и около девяти часов удерживались там без еды и воды. Среди удерживаемых были автор популярного Telegram-канала "Спросите у Расула" Расул Асад и много пожилых людей. В МВД Дагестана утверждают, что никто из этих людей не был задержан.

После инцидента в Новосаситли Расул Асад подтвердил информацию полиции, что задержания не было. "Меня не задерживали. Я добровольно зашел вместе с джамаатом (религиозной общиной. - Прим. "Кавказского узла") села, который тоже по приглашении добровольно зашел для встречи с руководством отдела. Они поговорили. У меня никто ничего не спрашивал, как и у большинства [из тех], кто заходил. Единственное, это долго не выпускали. Не знаю, чего ждали. Мы все время гуляли по двору. Теперь уже все вышли. Никаких претензии ни к кому не было. Разговаривали вежливо", - написал он 6 сентября на личной странице в соцсети Facebook.

Этот комментарий блогера вызвал критику комментаторов. "Разговаривали вежливо, но незаконно задержали стариков [на] восемь часов", - указал на противопечие в словах Асада пользователь соцсети Магомедрасул Ахмеднабиев. Абдулвахиди Мансур ометил сегодня, что в этой публикации Расул допустил необычное для себя большое количество орфографических ошибок.

"У тебя просто развился стокгольмский синдром (бессознательная связь между жертвой и агрессором. - Прим. "Кавказского узла"). Тебе надо успокоится и потом написать длинную жалобу в прокуратуру", - посоветовал сегодня Асаду Руслан Яхьяев.

Пользователь Мухумад Нураев также считает, что действия силовиков в отношении жителей Новосаситли - повод для жалоб. "Письмо законное, прокуратура, суд, жалобы в администрацию президента - вариантов много кровь выпить", - написал он 6 сентября в Facebook на странице дагестанского адвоката Зияутдина Увайсова.

На Telegram-канале "Спросите у Расула" к 16.40 мск 7 сентября в течение 19 часов не было публикаций на тему инцидента в Новосаситли - там не появилось ни объяснения Расула Асада, ни информации об освобождении тех, кто находился в отделе силовой структуры. "Спросите у Расула" испугались", - прокомментировал молчание канала Шамиль Набиев, еще один комментатор на странице Зияутлина Увайсова.

По состоянию на 16.40 мск 7 сентября публикация на странице Расула Асада набрала 82 "лайка" и 12 комментариев, а публикация на странице Зияутдина Увайсова - 20 "лайков" и пять комментариев.