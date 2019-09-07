Прогулка журналистки по набережной Владикавказа закончилась задержанием

07 сентября 2019, 12:00

Велопрогулка сотрудницы издания 7x7 Екатерины Герасимовой по набережной Терека во Владикавказе показалась местным силовикам похожей на поведение закладчика наркотиков. Герасимова пожаловалась на грубое обращение при задержании. Она опоздала на поезд, но силовики помогли Герасимовой догнать состав на служебной машине.

6 сентября журналистка издания 7x7 Екатерина Герасимова ехала из Тбилиси в Пензу с пересадкой во Владикавказе. "Между автобусом и поездом у меня было несколько часов, и я решила взять напрокат велосипед в парке и покататься по набережной города", - рассказала Екатерина Герасимова корреспонденту "Кавказского узла". Журналистка каталась по трехкилометровой набережной 40 минут, останавливаясь каждые 200-300 метров, чтобы сделать фотографии. "Хотела сделать пост на своей странице в Facebook про плюсы и минусы набережной по сравнению с Пензой, где живу и работаю, и Волгоградом, где родилась и выросла", - пояснила она.

По словам Герасимовой, когда она ехала сдавать велосипед и садиться на поезд, ее остановили двое мужчин, показавших удостоверения одной из силовых структур. Они заявили, что получили оперативную информацию причастности Герасимовой к обороту наркотиков. "Не давали пользоваться телефоном, звонить адвокату и близким. Пытались оказывать давление ("ты с нами еще поумничай", "щас по-другому все пойдет" и т. п.), но силу не применяли", - рассказала Екатерина Герасимова.

Журналистка остановила двух прохожих, которые согласились остаться и понаблюдать за действиями силовиков. "Я отказывалась показывать содержимое своей сумки и мини-сумочки на плече до приезда сотрудника с перчатками. [Сотрудники] просили показать на телефоне последние фото. Из моих рук на телефоне я показала, но не отдавала телефон, [хотя они] просили поначалу отдать телефон", - рассказала Екатерина Герасимова.

Ее насторожило, что двое понятых, которым силовики оплатили такси, чтобы доехать до Герасимовой, вели себя с сотрудниками по-дружески. "Я просила занести в протокол, что у меня ничего запретного нет, но я боюсь, что мне что-то подкинут. Я реально боялась: вдруг что-то кто-то успел мне подкинуть, когда отвернулась сейчас или еще раньше? Начался обыск. У меня ничего не нашли, на мне тоже. Я опоздала на поезд на 15 минут, кроме того, мои вещи были все еще в камере хранения вокзала, а паспорт - в пункте велопроката", - посетовала Герасимова.

Силовики компенсировали велопрокату время аренды велосипеда сверх нормы, помогли забрать вещи на вокзале и на служебной машине нагнали ушедший поезд в Беслане. "Еле успели. Извинений [от сотрудников] не последовало, но по дороге они меня успокаивали, что ничего страшного не произошло. И только в этот момент (посадки на поезд. - Прим. "Кавказского узла"), наконец, объяснили, что к чему. Оказывается, я была похожа по своему поведению <...> на закладчика наркотиков. <...> Они несколько дней назад так парня из Нижнего Новгорода задержали с 30 пакетами [наркотиков], с их слов, почерк якобы был очень похож. И вообще, у них набережная города - любимое место закладок, типа постоянно такое случается", - передала пояснения полицейских Екатерина Герасимова.

Журналистка согласилась с тем, что задержание не было связано с ее профессиональной деятельностью. "Среагировали, отработали ситуацию, проверили, исключили риски. Вероятно, у них реально есть такая проблема с закладками. Но учитывая нынешнюю ситуацию - массовые задержания активистов, независимых журналистов и кандидатов в депутаты , я волей-неволей сразу подумала о худшем. Вспомнила ситуацию с Иваном Голуновым, я ведь тоже журналист независимого СМИ. Тем более, эта ситуация случилась перед выборами [8 сентября], за два дня", - отметила Герасимова.

Журналист "Медузы" Иван Голунов был задержан 6 июня в Москве по делу о торговле наркотиками. 11 июня, после многочисленных акций протеста, в том числе в Ростове-на-Дону, Краснодаре, Астрахани, Волгограде и Махачкале, МВД заявило, что доказательств вины Голунова не найдено, и дело решено закрыть. Некоторые журналистские расследования Голунова связаны с регионами Кавказа и юга России: он публиковал материалы об активах окружения Рамзана Кадырова и монополизации рынка похоронных услуг в Волгограде.

Герасимова рассказала, что ранее ее уже задерживали силовики. "Нас с коллегами из независимых средств массовой информации в январе 2018 года катали в автозаке в Волгограде, пока шел митинг Навального", - рассказала журналистка.

Волгоградский штаб Навального насчитал 65 задержанных на "Забастовке избирателей" 28 января 2018 года. Среди них был корреспондент "Кавказского узла" Вячеслав Ященко. Он был отпущен полицией после получасового задержания без оформления протокола.

На сайте управления МВД по Северной Осетии информации о задержании Екатерины Герасимовой, по состоянию на 11.10 мск 7 сентября, нет.