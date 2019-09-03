03 сентября 2019, 23:41

Житель Ставрополья получил 11 лет за присягу главе ИГ*

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Саида Маматханова, признанного виновным в причастности к террористам.

По версии следствия, 31 января уроженец Дагестана 2000 года рождения, проживающий на территории животноводческой точки в селе Калиновском Александровского района Ставропольского края, записал на видео присягу руководителю запрещенной в России и признанной судом террористической организации "Исламское государство". В тот же день Маматханов через мобильное приложение Telegram отправил это видеообращение человеку, который обещал переслать видео самому Аль-Багдади. Личность посредника следствие не установило.

Суд назначил Маматханову 11 лет исправительной колонии строгого режима, предписав  первые два года отбыть в тюрьме. Подсудимый не признал свою вину и попросил судебного расследования.

Дело поступило в суд в конце июня, его рассмотрение заняло менее 10 заседаний, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Отметим, что минимальное наказание по статье об участии в деятельности террористической организации, которая была предъявлена Маматханову, составляет 10 лет заключения, а максимальное - 20 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа публикуется на тематических страницах "Кавказского узла" "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Чеченские силовики объяснили преследование Азамата Байдуева", "Немецкая пресса назвала арестованного за терроризм выходцем из Чечни", "Суд в Англии попросил пересмотреть экстрадиционное дело уроженца Чечни".

Автор: Валерий Люгаев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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