Житель Ставрополья получил 11 лет за присягу главе ИГ*

03 сентября 2019, 23:41

Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 11 годам колонии строгого режима уроженца Дагестана Саида Маматханова, признанного виновным в причастности к террористам.

По версии следствия, 31 января уроженец Дагестана 2000 года рождения, проживающий на территории животноводческой точки в селе Калиновском Александровского района Ставропольского края, записал на видео присягу руководителю запрещенной в России и признанной судом террористической организации "Исламское государство". В тот же день Маматханов через мобильное приложение Telegram отправил это видеообращение человеку, который обещал переслать видео самому Аль-Багдади. Личность посредника следствие не установило.

Суд назначил Маматханову 11 лет исправительной колонии строгого режима, предписав первые два года отбыть в тюрьме. Подсудимый не признал свою вину и попросил судебного расследования.

Дело поступило в суд в конце июня, его рассмотрение заняло менее 10 заседаний, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе суда.

Отметим, что минимальное наказание по статье об участии в деятельности террористической организации, которая была предъявлена Маматханову, составляет 10 лет заключения, а максимальное - 20 лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

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