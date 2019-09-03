Жители Волгоградской области заявили о нарушениях при ликвидации свалок в природном парке

03 сентября 2019, 23:21

Общественная организация "Ось" и жители Среднеахтубинского района указали на опасный мусор, оставшийся после ликвидации несанкционированных свалок в природном парке "Волго-Ахтубинская пойма". Нарушений допущено не было, утверждают областные власти, заказавшие эти работы.

По данным на сайте Единой информационной системы в сфере закупок, 20 июля 2018 года областная комиссия по определению поставщиков объявило о победе единственного участника аукциона по ликвидации 18 несанкционированных свалок на территории природного парка "Волго-Ахтубинская пойма" в Среднеахтубинском районе Волгоградской области. Сумма контракта превысила 269,5 миллиона рублей. Дата завершения работ по контракту – 31 декабря 2019 года.

Как считает председатель общественной организации "Ось" Олег Гончаров, работы проводились "с многочисленными грубыми и опасными для окружающей среды и людей нарушениями технологии ликвидации". "Мы отслеживаем ситуацию по всем ликвидируемым свалкам. Обо всех нарушениях сообщаем в надзорные органы (прокуратуру и природоохранную прокуратуру. - Прим. "Кавказского узла"). А нарушения здесь существенные. Возможно, что и коррупционная составляющая имеется. Пусть следственные органы разбираются", - сказал экоактивист.

На месте ликвидированной свалки у хутора Закутского разбросан бытовой и строительный мусор, частично вдавленный в грунт тяжелой техникой. На срезах канав видно, что толщина слоя оставшегося мусора составляет не менее метра. На территории бывшей свалки имеется небольшой водоем, в который свалено большое количество пластика и других бытовых и строительных отходов, передал корреспондент "Кавказского узла", вместе с Олегом Гончаровым побывавший 20 августа и сегодня на месте трех указанных в госконтракте свалок.

"Есть угроза загрязнения грунтовых вод. Это место находится в полутора километрах от жилых домов. Большинство жителей хутора Закутский используют воду из колодцев и скважин. Тут же мы видим, что в водоем сброшен самый разнообразный мусор, в том числе и высокой степени опасности. Загрязняющие вещества легко могут попасть в водоносный слой, что является угрозой для здоровья и жизни местных жителей", - указал Олег Гончаров.

У хутора Пламенка на месте бывшей свалки остаются бетонные плиты и строительный мусор от животноводческой фермы, заброшенной в начале 1990-х годов. У хутора Репино, по словам местных жителей, большую часть свалки ликвидаторы бульдозером сдвинули в овраг и закопали его, нарушив при этом плодородный слой и загрязнив почву. "В овраг зарыли большую часть мусора, и все. А это опасно для экологии. У нас тут ерики, озера. Вся грязь туда постепенно попадает. И на поверхности вон виден мусор, битое стекло. Не убрали до конца. А тут и скот бродит, и дети играют", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" жительница хутора Репино Анна Ильяшенко.

"Плохо свалки убрали. Говорят, им миллионы выделили для этого. Да за такие деньги местные жители сами могли вычистить до блеска эту территорию", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" безработный житель Среднеахтубинского района Алексей Усков.

На хуторе Закутском проблема свалки осталась нерешенной, указал местный житель, представившийся Сергеем. "Тут же весь этот пластик ветром и по подворьям разносило - и на кладбище по могилам, и по окрестным лесам. Вот ликвидировали вроде ее. Но как летал этот пластик, так и летает. Ничего не изменилось", - возмутился он. При этом хуторянин обвинил в возникновении свалки своих односельчан. "Эта свалка – позор для местных жителей. Сами ее тут создали", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В Облкомприроды сообщили, что работы подрядчику были оплачены в полном объеме. "В соответствии с проектной документацией, проведены работы по ликвидации 337890,4 квадратных метров отходов третьего, четвертого, пятого классов опасности. Отметим, что в процессе работы проводилась выемка мусора без снятия плодородного слоя почвы", - говорится в ответе пресс-службы аппарата губернатора, имеющемся в распоряжении "Кавказского узла".

Сотрудники пресс-службы сообщили, что и заказчик работ - "Дирекция водохозяйственного строительства", - и представители сельских поселений, и чиновники администрации Среднеахтубинского района, а также генеральный подрядчик признали результаты работы "соответствующими проектным решениям, что отражено в актах приемки работ по каждой свалке". По запросу "Кавказского узла" представители генерального заказчика и Облкомприроды провели дополнительную проверку.

"Установлено, что работы, выполненные генеральным подрядчиком, соответствуют проектной документации. Ранее комиссией, в состав которой входил глава Фрунзенского сельского поселения, было установлено, что на хуторе Закутском работы выполнены в полном объеме и в соответствии с проектом. Во время проведения работ на хуторе Пламенка Клетского сельского поселения был выявлен дополнительный объем. После вывоза свалочных масс и железобетона были обнаружены бетонные плиты. Данные отходы не были учтены ни проектным решением, ни финансированием. В рамках производства работ на хуторе Репино проектной документацией предусмотрена засыпка оврага местным грунтом. Подрядной организацией эта работа выполнена, согласно проекту была проведена планировка территории. Работы на участке выполнены в полном объеме, в соответствии с проектной документацией, что также подтверждено актом комиссионного обследования с присутствием главы Клетского сельского поселения", - говорится в официальном ответе администрации.

Прокуратура также проводит проверку исполнения этого госконтракта, ее результаты будут известны через месяц, говорится в ответе на запрос "Кавказского узла" Волгоградскому межрайонному природоохранному прокурору. Ответ датирован 28 августа.

При попытке корреспондента "Кавказского узла" дозвониться до руководства генподрядчика работ по указанному в контракте телефону ему ответил человек, который заявил, что номер давно "используется мошенниками". По словам этого человека, он подал соответствующее заявление в полицию. По указанному в документации адресу в поселке Горьковском данной фирмы не оказалось. Как сказал корреспонденту "Кавказского узла" охранник здания, офиса компании там "никогда и не было".

Сотрудники пресс-службы аппарата губернатора Волгоградской области пояснили, что несоответствие адреса и контактной информации о подрядчике связано со сменой директора фирмы. В связи с этим Облкомприроды направил письмо в адрес генерального заказчика работ "о необходимости принятия подрядчиком необходимых мер по внесению изменений в контактную информацию, размещенную на сайте госзакупок, в срок до 10 сентября 2019 года", сообщили в пресс-службе.