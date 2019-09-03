Суд в Краснодаре разрешил достроить дома обманутых дольщиков

03 сентября 2019, 08:24

В Краснодаре суд 2 сентября снял арест с земельных участков под недостроенным ЖК "Мультиплекс Кино". Теперь новый инвестор может возобновить строительство жилого комплекса, пояснили власти города.

Как писал "Кавказский узел", в июле 2018 года было заключено соглашение о завершении строительства жилищных комплексов в Новороссийске и Краснодаре. Будут достроены 20 домов, более трех тысяч обманутых дольщиков получат квартиры в этих домах, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев. В число жилищных комплексов, для достройки которых было заключено соглашение с инвесторами, вошел и ЖК "Мультиплекс Кино" в Краснодаре.

Суд в Краснодаре снял 2 сентября арест с земельных участков под недостроенным жилым комплексом "Мультиплекс Кино", расположенном на углу улиц Уральской и Старокубанской, сообщил в тот же день "Коммерсант".

Арест на земельные участки был наложен в рамках уголовного дела в отношении руководителей компании-застройщика.

Строительство двух очередей ЖК "Мультиплекс Кино", в который входят два 22-этажных 5-секционных 648-квартирных жилых дома, стартовало в 2014 году. Готовность литеры 1 на Уральской, 100 оценивается на уровне 60%, а второй литеры на Уральской, 100/5 - около 40%. Их сдача была намечена на вторую половину 2017 года.

Два года работы вели по графику, но в 2016 году стройка ЖК "Мультиплекс Кино" остановилась. В сентябре 2017 года Октябрьский районный суд Краснодара поместил под стражу гендиректора фирмы-застройщика и владельца земельного участка. Они были обвинены в мошенничестве в особо крупном размере, в апреле 2019 года в суд было направлено уголовное дело в их отношении. По данным следствия, от действий обвиняемых пострадало 1080 дольщиков, было привлечено 754 миллионов рублей, информирует издание.

В феврале 2019 года стало известно, что завершить строительство комплекса согласно ООО "Телекомстрой". Однако получить статус нового застройщика компания не могла из-за того, что на земельные участки под объектом наложен арест, сообщает "Деловая газета. Юг".

Решение о снятии ареста с земельных участков позволит начать работы новому инвестору. ООО "Телекомстрой" займется достройкой комплекса "Мультиплекс Кино", теперь инвестор сможет завести на объект подрядчика и возобновить работы, информировало 2 сентября со ссылкой на департамент строительства Краснодара Kubantv.ru.

Ходатайство о снятии ареста в суде поддерживали мэрия Краснодара и администрация Краснодарского края, а также прокуратура Краснодара и края, сообщило издание.

Советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем, "Кавказский узел" опубликовал в статье "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", размещенной в разделе "Справочник".