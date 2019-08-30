30 августа 2019, 16:30

Житель Дагестана обвинен в призывах к экстремизму

Передано в суд дело жителя Хасавюрта, обвиняемого в призывах к экстремистской деятельности за видео в соцсети, сообщила сегодня прокуратура.

По данным ведомства, житель Хасавюрта разместил в открытом доступе на своей странице в социальной сети видеоматериалы, в которых содержится призыв к негативным действиям в отношении группы лиц по религиозному признаку.

Мужчина обвинен в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности в Интернете (ч. 2 ст. 280 УК России). Уголовное дело направлено в Хасавюртовский городской суд, сообщается сегодня на сайте прокуратуры Дагестана.

"Кавказский узел" ранее писал, что в июле житель Тарумовского района Дагестана был осужден за публикацию в соцсети. Суд приговорил его к 1,5 года условно, признав виновным в призывах к экстремизму.

Примечание:

"Житель Каспийска обвинен в экстремизме", "Житель Дагестана обвинен в экстремизме и оправдании терроризма", "Махачкалинец осужден за оправдание терроризма".

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