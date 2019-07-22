Житель Дагестана осужден за публикацию в соцсети

22 июля 2019, 21:12

Суд приговорил жителя Тарумовского района к 1,5 года условно, признав виновным в призывах к экстремизму, сообщила сегодня прокуратура.

Судом установлено, что в 2017 году житель села Александро-Невское на своей странице в одной из социальных сетей разместил публикацию, содержащую призывы к экстремистской деятельности, проинформировала прокуратура Дагестана.

Тарумовский районный суд признал местного жителя виновным по ч. 2 ст. 280 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет). "Суд назначил осужденному наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев условно с испытательным сроком на 2 года", - сообщило сегодня ведомство на своем сайте.

Санкции части 2 статьи 280 УК России предусматривают до пяти лет лишения свободы.

"Кавказский узел" ранее писал, что суд признал жителя Дагестанские Огни виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсети и назначил ему два года условно, сообщила прокуратура 18 июля.