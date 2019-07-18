Житель Дагестана получил условный срок за призывы к экстремизму

18 июля 2019, 23:39

Суд признал жителя Дагестанские Огни виновным в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсети и назначил ему два года условно, сообщила прокуратура.

По версии ведомства, в 2017 году местный житель разметил на своей странице в социальной сети публикацию, в которой содержались призывы к экстремизму.

Суд в Дагестанских Огнях посчитал, что он виновен в публичных призывах к экстремистской деятельности в соцсети (ч. 2 ст. 280 УК РФ) и назначил ему два года лишения свободы условно, а также запретил в течение года руководить общественными организациями и участвовать в их работе, сообщила сегодня прокуратура Дагестана на своем сайте. Отметим, санкции статьи предусматривают до пяти лет лишения свободы.

На сайте городского суда Дагестанских огней информации о приговоре местному жителю нет по данным на 23.30 мск сегодня. Комментариев от осужденного или его представителей относительно приговора суда не поступало.

"Кавказский узел" также писал, что житель житель Тарумовского района Дагестана был признан виновным в призывах к экстремистской деятельности в соцсети. Суд приговорил его к двум годам условно, сообщила 16 июля ФСБ.