Вооруженные люди ворвались в дом кандидата в депутаты парламента Карачаево-Черкесии

30 августа 2019, 14:44

Люди в масках и без опознавательных знаков обыскали в Черкесске дом выдвиженца от КПРФ Ивана Колесникова, сообщил юрист партии. Силовикам не давалось санкции на проведение обыска у кандидата в депутаты, заявили в прокуратуре.

Как информировал "Кавказский узел", голосование на выборах в Народное собрание Карачаево-Черкесии назначено на 8 сентября, в тот же день местные жители изберут депутатов шести районных и шести сельских советов. 5 июля Верховный суд Карачаево-Черкесии удовлетворил иск регионального отделения партии "Патриоты России" о снятии списка кандидатов от Коммунистической партии Российской Федерации с выборов в парламент, но Верховный суд России отменил это решение.

Вооруженные люди ворвались в дом Ивана Колесникова сегодня около шести часов утра, не предоставив никаких документов на проведение следственных действий, рассказал юрист КПРФ Дамир Муллин.

"Я сейчас нахожусь на месте происшествия. Неизвестные люди в масках и с оружием удерживают Ивана Колесникова и проводят обыски у него в доме", - процитировал в 10.19 мск слова Муллина "Регион online".

Люди, ворвавшиеся в дом Колесникова, не имеют отношения к полиции, заявили в управлении МВД по Карачаево-Черкесии. "У нас нет никакой информации о происходящем, наши сотрудники не проводят там никаких действий", - привело издание слова начальника отделения информации и общественных связей ведомства Казима Байбанова.

Во время избирательной кампании кандидаты в депутаты республиканского парламента имеют правовой иммунитет, и в прокуратуре проинформировали, что санкций на обыск от ведомства силовым структурам не давалось. "В настоящее время по факту происходящего проводится проверка", - процитировало издание пресс-службу прокуратуры Карачаево-Черкесии.

На видео "В Черкесске произошло вооруженное нападение на кандидата в депутаты от КПРФ, 30.08.2019", опубликованном сегодня на Youtube-канале "Регион онлайн резерв", видны четверо человек в масках и зеленом камуфляже и один человек без маски в синем камуфляже, которые стоят возле припаркованного на улице автомобиля. Один из людей в маске смотрит в раскрытый багажник машины. С ними стоит еще один человек, в гражданской одежде, который затем заходит в открытую дверь дома за спинами людей в камуфляже.

По состоянию на 14.30 мск 30 августа на сайтах регионального главка МВД и республиканской прокуратуры нет сообщений относительно обыска у Колесникова.

Отметим, что Иван Колесников был среди депутатов гордумы Черкесска, к которому в декабре 2018 года подал административные иски глава республики Рашид Темрезов. Заинтересованной стороной в этих делах выступала дума Черкесска. Детали исков не раскрываются, но иск против Колесникова судом был удовлетворен 14 января.