13 августа 2019, 19:17

Директор таганрогского завода получил два года за срыв оборонного контракта

Бывший генеральный директор таганрогского предприятия ОАО "ТАНТК имени Бериева" Игорь Гаривадский 12 августа приговорен к двум годам колонии, сообщили сегодня в Таганрогском городском суде.

Судом установлено, что Гаривадский потратил не по назначению деньги, выделенные заводу министерством обороны России в качестве аванса на строительство пяти самолетов "Бе-200" в рамках госзаказа. "В результате, обязательства по контракту не были выполнены, самолеты министерству обороны не поставлены, а государственный контракт расторгнут", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Таганрогского горсуда.

Суд признал Гаривадского виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК  России) и приговорил к двум годам колонии. "В ходе рассмотрения дела Гаривадский вину признал частично, не согласившись с квалификацией его действий. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - проинформировали в пресс-службе.

Дело Гаривадского рассматривалось с декабря 2018 года, следует из картотеки на сайте суда.

Игорь Гаривадский занимал должность гендиректора предприятия в период с марта 2014 по декабрь 2015 года, сообщается на сайте ОАО "ТАНТК имени Бериева".

Отметим, что это не первое уголовное дело в отношении Игоря Гаривадского. 29 мая 2018 года Таганский райсуд Москвы приговорил его к шести годам условно по делу о крупном хищении денежных средств предприятия и взыскал с него многомиллионную сумму, сообщается на сайте Таганского района Москвы.

Однако Московский городской суд 1 февраля отменил приговор и возвратил дело Генпрокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом", сказано на сайте Мосгорсуда.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Игоря Гаривадского и его представителей относительно решения суда. На сайте "ТАНТК имени Бериева" нет информации относительно приговора Гаривадскому.

Примечание:

"Глава ростовского банка оправдан по делу о злоупотреблении полномочиями", "Обвиняемый в отравлении на таганрогском заводе отстранен от работы", "Замглавы оборонного завода в Таганроге обвинен в хищении 13,6 млн рублей".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

13 августа 2019, 18:26

13 августа 2019, 17:40

  • Работа TV Pirveli парализована после кибератаки

    Сотрудники грузинского телеканала TV Pirveli пожаловались на мощную кибератаку, вследствие которой сегодня с раннего утра парализована работа телекомпании. Инцидент стал предметом расследования в полиции.

13 августа 2019, 17:27

13 августа 2019, 16:41

13 августа 2019, 15:58

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Архив новостей
Аналитика

Все статьи