Директор таганрогского завода получил два года за срыв оборонного контракта

13 августа 2019, 19:17

Бывший генеральный директор таганрогского предприятия ОАО "ТАНТК имени Бериева" Игорь Гаривадский 12 августа приговорен к двум годам колонии, сообщили сегодня в Таганрогском городском суде.

Судом установлено, что Гаривадский потратил не по назначению деньги, выделенные заводу министерством обороны России в качестве аванса на строительство пяти самолетов "Бе-200" в рамках госзаказа. "В результате, обязательства по контракту не были выполнены, самолеты министерству обороны не поставлены, а государственный контракт расторгнут", - рассказали корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе Таганрогского горсуда.

Суд признал Гаривадского виновным в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК России) и приговорил к двум годам колонии. "В ходе рассмотрения дела Гаривадский вину признал частично, не согласившись с квалификацией его действий. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован", - проинформировали в пресс-службе.

Дело Гаривадского рассматривалось с декабря 2018 года, следует из картотеки на сайте суда.

Игорь Гаривадский занимал должность гендиректора предприятия в период с марта 2014 по декабрь 2015 года, сообщается на сайте ОАО "ТАНТК имени Бериева".

Отметим, что это не первое уголовное дело в отношении Игоря Гаривадского. 29 мая 2018 года Таганский райсуд Москвы приговорил его к шести годам условно по делу о крупном хищении денежных средств предприятия и взыскал с него многомиллионную сумму, сообщается на сайте Таганского района Москвы.

Однако Московский городской суд 1 февраля отменил приговор и возвратил дело Генпрокурору "для устранения препятствий его рассмотрения судом", сказано на сайте Мосгорсуда.

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями Игоря Гаривадского и его представителей относительно решения суда. На сайте "ТАНТК имени Бериева" нет информации относительно приговора Гаривадскому.