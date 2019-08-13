Жители Новороссийска, Геленджика и Крымска остались без воды из-за крупной аварии

13 августа 2019, 07:31

В Краснодарском крае из-за серьезной аварии на Троицком групповом водопроводе вечером 12 августа Новороссийск, Геленджик и Крымск и ряд прилегающих к ним населенных пунктов остались без водоснабжения.

Подача воды в магистральный водовод МВ-3 РЭУ "Троицкий групповой водопровод" была прекращена с 17.30 мск, сообщила в тот же день на своем сайте управляющая водоводом организация "Кубаньводкомплекс".

Троицкий групповой водовод поставляет воду в Новороссийск, Геленджик, ряд поселков Черноморского побережья, а также в Крымск и в три сельских поселения Крымского района. Общая протяженность магистральных водопроводных сетей составляет 187 километров. Добыча воды ведется из подземных источников, расположенных на левом берегу реки Кубань в районе станицы Троицкой Крымского района, информирует "Кубаньводкомплекс".

В Новороссийске (кроме прибрежной зоны Шесхарис, Балка, Стандарт, проспект Ленина, улицы Суворовская, Набережная – до Алексино) воду отключили с 20.00 мск, информировали "Юга.ру".

Аварийные работы в Новороссийске планируется завершить до 18.00 мск 13 августа. До окончания работ спецтехника МУП "Водоканал" будет подвозить воду, сказано в сообщении на официальном сайте администрации Новороссийска.

Холодное водоснабжение в Геленджике будет ограничено до 20.00 мск 14 августа. В зону ограничения водоснабжения, кроме самого города, попали села Кабардинка, Марьина роща и хутор Виноградный. В администрации курорта организовали работу волонтеров для привоза питьевой воды по требованию, городской водоканал также намерен осуществлять подвоз воды по адресам. Стабилизация водоснабжения Геленджика будет восстановлена после окончания работ на Троицком групповом водоводе и после дезинфекции и промывки участка водопровода, сказано в сообщении на официальном сайте администрации Геленджика.

Все работы по устранению порыва на Троицком групповом водопроводе в Крымском районе планируется завершить в течение суток. Водоснабжение населения будет ограничено до вечера 13 августа, подвоз питьевой и технической воды организован по графику, говорится в сообщении на официальном сайте Крымского района.

Точное число людей, живущих в зонах, в которых прервано водоснабжение, не сообщается. По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в Новороссийске живет 241952 человека, в Геленджике - 54980 человек, в Крымске - 57382 человека. Летом численность населения курортных городов черноморского побережья резко возрастает за счет приезжих.