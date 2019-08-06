Масштабные учения начались на юге России

06 августа 2019, 10:10

Военнослужащие подразделений авиации и противовоздушной обороны приступили к учениям на полигонах в Ростовской и Астраханской областях, на Ставрополье и Кубани, а также в Северной Осетии, сообщила сегодня пресс-служба Южного военного округа.

По данным пресс-службы округа, во время двусторонних учений соединения и воинские части четвертой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны, а также подразделения противовоздушной обороны, береговых частей и морской авиации Черноморского флота отработают наступательные и оборонительные воздушные маневры. В учебных боях задействовано более 300 самолетов и вертолетов армии, отмечается в сообщении.

Полевые пункты управления двух группировок войск развернуты на полигонах "Ашулук" и "Капустин Яр" в Астраханской области, передает сегодня со ссылкой на пресс-службу Южного военного округа "Интерфакс-Юг". По замыслу учений, авиацию выведут из-под удара с аэродромов базирования в Ростовской области и на Кубани и передислоцируют на аэродромы в Астраханской области, на Ставрополье и в Северной Осетии, говорится в сообщении.

Кроме того, самолеты штурмовой авиации Су-25 отработают посадку и взлеты на полевом аэродроме с грунтовой взлетно-посадочной полосой в Ростовской области. В Астраханской области на полевой аэродром авиация доставит военно-транспортным вертолетом Ми-26 автомобильный заправщик, где ударные вертолеты дозаправятся топливом, отмечают в пресс-службе.

Предполагается, что на втором этапе учений военные отработают отражение ракетного авиационного удара и нанесение огневого удара в районах полигонов Кубани и Ставрополья, а также полигонов учебных центров "Капустин Яр" и "Ашулук" и двух - в акватории Черного и Каспийского морей, приводит сообщение пресс-службы округа "Живая Кубань". На этом этапе планируется использовать более 300 зенитных управляемых ракет, около 100 авиационных средств поражения, в том числе управляемые ракеты и бомбы, артиллеристы сделают более 2,5 тысяч выстрелов из зенитного орудия, отмечается в сообщении. Плановые учения продлятся десять дней, до 16 августа, уточняет пресс-служба округа.

Как писал "Кавказский узел", 23 июля военнослужащие двух армий приступили к учениям в регионах юга России, а также на российских базах в Армении, Абхазии и Южной Осетии.