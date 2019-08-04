Проект летней школы в Карачаево-Черкесии столкнулся с противодействием чиновников

04 августа 2019, 05:12

Летняя творческая школа "Балапанлар" для детей из Ногайского района Карачаево-Черкесии подвергается давлению со стороны чиновников, пожаловалась организатор проекта Бэлла Шахмирзова. Претензии чиновников к независимым от государства инициативам типичны для Северного Кавказа и для России в целом, считает политолог Алексей Малашенко.

Как писал "Кавказский узел", проект "Балапанлар", в рамках которого дети из Ногайского района Карачаево-Черкесии летом бесплатно учились родному языку, игре на народных инструментах и занимались джиу-джитсу, занял первое место в конкурсе Google "Вдали от столицы" в номинации "Обучение и развитие". По словам организатора проекта Бэллы Шахмирзовой (в СМИ ее фамилия также пишется как Шахмирза), проект оказался востребованным: в первую смену второй летней школы в 2018 году записали более сотни детей. Однако, по словам организатора, без поддержки властей едва ли можно увеличить число детей-участников.

Проект журналистки и переводчицы Бэллы Шахмирзовой "Балапанлар" (в переводе с ногайского языка - "Детки") рассчитан на детей из моноэтничной среды сельских районов, не имеющих доступа к качественному дополнительному образованию. Формат летней школы, где для детей все бесплатно, а преподаватели приезжают по своему желанию и без оплаты гонорара, оказался новым не только для района, но и для всей Карачаево-Черкесии. В августе 2017 года летняя школа проходила 11 дней, в ней приняли участие 87 детей из пяти аулов. Кроме ногайцев, в ней были также русские, абазины, черкесы, карачаевцы. В 2018 году журналистка планировала принять в школе 200 детей и составить программу занятий на 20-22 дней.

Автономная некоммерческая организация "Заман", осуществляющая проект летней творческой школы "Балапанлар" в Карачаево-Черкесии, выиграла президентский грант в размере 500 тысяч рублей, что покрывает треть предполагаемых расходов, остальные средства были собраны с помощью краудфандинга, рассказала 3 августа корреспонденту "Кавказского узла" организатор школы Бэлла Шахмирзова.

Однако, по ее словам, в этом году "все пошло не так".

"Мы узнали, что выиграли грант 31 мая, но договор на его использование был подписан только 3 июля (сами деньги поступили на счет лишь в конце июля). После этого я прилетаю в КЧР, и прямо в аэропорту меня встречает представитель республиканского Министерства образования, который говорит: "В этом году вы к нам не относитесь, идите в район", - рассказала Шахмирзова.

По ее словам, в прошлые годы отношения с районной администрацией у проекта были неровными. В частности, в 2017 году организаторы проекта направили в администрацию района письмо с просьбой о поддержке, и отказ пришел на третий день работы школы. А в 2018 году, по словам Шахмирзовой, на церемонии открытия школы глава района заявил, что "сделает так, чтобы проект пошел везде". В этом году ситуация вновь изменилась.

«Когда я приехала в районо (районный отдел народного образования), мне сказали: "Принесите заявления от родителей". Я говорю: "Они напишут эти заявления в первый день проведения школы". Они говорят, что нужно заранее. В общем, родители, хотя некоторым и было сложно это сделать (у нас дети не только из Эрин-Халка, но и из других населенных пунктов), это написали. Потом потребовали от них медицинские справки по форме 079/у (необходимы для поездки детей в детские лагеря - прим. "Кавказского узла"). Когда принесли и это, потребовали что-то еще - должностные инструкции и так далее. В общем, всячески отфутболивали нас», - рассказала Шахмирзова.

В итоге первая смена летней школы, которая должная была пройти с 20 до 31 июля, и на которую собрались 120 детей, была фактически сорвана. Например детей, несмотря на то, что был дождь, не пустили на занятия в местную школу.

Вместо проведения занятий первая смена прошла, по словам Шахмирзовой, «в стиле лайт» - занятия два дня проходили на свежем воздухе, а потом, когда стало слишком жарко, "как-то вытягивали - собирались, играли".

«До этого мы два года проводили в районном центре Эркен-Шахар и спокойно пользовались местной школой. Рядом есть Адыге-Хабль с хорошим домом культуры. В дальнейшем мы попробуем пойти туда. Я хочу каждый раз проводить школу в новом месте, чтобы могли участвовать больше детей. Но сейчас мне хочется провести школу в родном ауле», - пояснила руководитель проекта.

Шахмирзова рассказала, что 1 августа к ней домой приехали чиновники, которые предоставили решение Адыге-Хабльской межрайонной прокуратуры о проведении проверки "Балапанлара". В решении, в частности, сказано, что необходимо проверить исполнение законодательства об образовании, санитарно-эпидемиологического и бюджетного законодательства в срок до 30 августа.

2 августа ее вызвали в Министерство образования Карачаево-Черкесии, где у нее спрашивали про условия работы школы, наличие лицензии и контракта, плана работы.

Руководство "Балапанлара" не представило необходимые для работы документы

Организаторы летней школы "Балапанлар" сами в некоторой степени виноваты в сложившейся ситуации, сказала корреспонденту "Кавказского узла" начальник отдела образования администрации Ногайского района Гульнара Еслемесова. В частности, по ее словам, районные власти слишком поздно узнали о проведении летней школы.

«Глава района узнал об этом 15 июля. Мне об этом стало известно 19-го, а 21-го уже пошел первый поток участников», - сказала Еслемесова.

Бэлла Шахмирзова подтвердила, что не могла обратиться к районным властям раньше, так как не было утверждено выделение гранта, что произошло лишь в начале июля.

Однако главной проблемой, по словам Гульнары Еслемесовой, было то, что руководитель летней школы не представила все необходимые для работы проекта документы.

«21 июля я встретилась с госпожой Шахмирзовой и попросила ее представить пакет документов: устав учреждения, штатное расписание, план работы летней школы (мы хотели знать, что будет проходить на государственный грант), сведения о наличии у них образования, лицензию на осуществление образовательной деятельности, необходимый для работы с детьми договор с родителями, медицинские книжки сотрудников и справки об отсутствии судимости, волонтерские книжки, коль скоро туда были привлечены волонтеры. Она сказала: «Мы не летняя школа». Я говорю: "Хорошо, представьте комплект документов для летнего лагеря: заключение СЭС, опять же штатное расписание и медицинские книжки сотрудников, справки об отсутствии судимости у сотрудников, справки 079/у на детей и так далее», - рассказала Еслемесова.

По ее словам, Шахмирзова так и не представила полный перечень необходимых документов, а часть представленных оказалась неправильно оформлена. В частности, медицинских книжек на сотрудников было всего две, справок об отсутствии судимости не было вовсе, в договорах с родителями отсутствовало упоминание о необходимости вступительного взноса для участников «Балапанлара» (в размере 1700 рублей), а представленный план работы оказался не подписанным и не утвержденным. По словам Еслемесовой, план должно было утвердить АНО "Заман".

«Для государственных и негосударственных лагерей у нас нет разницы - там одни и те же дети», - резюмировала Еслемесова.

По ее словам, если бы у Шахмирзовой был полный пакет документов, то все было бы нормально.

Бэлла Шахмирзова подтвердила, что в проекте нет человека, который специально отвечал бы "за бумажки", и в представленных документах действительно могли быть какие-то недочеты. Однако, по ее словам, такие проблемы обычно решаются "в рабочем порядке". При этом она заявила, что полного списка необходимых документов ей никто не давал.

Гульнара Еслемесова также подтвердила, что детей из летней школы не пустили в местную школу, так как для этого не было необходимых разрешительных документов, а также из-за того, что в школе шел ремонт.

«Мы же знаем, что полностью здорового ребенка можно встретить редко. Поэтому была опасность того, что это может плохо отразиться на их здоровье» - отметила она.

Еслемесова также подтвердила, что районо обратилось в прокуратуру с просьбой проверить деятельность "Балапанлар".

Волонтеры "Балапанлара" рассказали о занятиях с детьми

В летней творческой школе работают волонтеры как из числа местных жителей (в особенности вожатые), так и приезжие из других городов и даже стран (преподаватели, лекторы). Волонтеры рассказали корреспонденту "Кавказского узла", почему они решили принять участие в проекте.

Волонтер из числа местных жителей Амин подчеркнул, что у него «есть желание сделать что-нибудь для народа, тем более, что в районе в принципе ничего нет».

Руководитель проекта «Кавказский очаг» (мастер-классы по приготовлению кавказской еды) Мариам Тамбиева отметила, что сотрудничает с проектом «потому, что это один из немногих проектов для детей и молодежи, действующий в Карачаево-Черкесии».

Биолог, руководитель онлайн-школы биологии Александра Хохлова подчеркнула, что ей очень близка позиция проекта по организации образовательных программ в тех местах, где их не было. «Мне нравится преподавать в местах, где знаний либо нет, либо они даются частично, чтобы понять, смогу я добиться преодоления этого разрыва или нет», - сказала она.

Студентка петербургского Института культуры и ученица «Школы Ла-ла» знаменитого клоуна Вячеслава Полунина Валерия Шарапова отметила, что участвует в проекте потому, что ей понравилась его идея. «Кроме того, для меня это настоящая авантюра - уехать почти в неизведанное. Это новые знания и новые впечатления», - сказала она.

Успех проекта на Северном Кавказе зависит от отношений с чиновниками

Подобное противостояние, как в случае с летней школой "Балапанлар" - норма для современной России, считает руководитель научных исследований института «Диалог цивилизаций», профессор Алексей Малашенко.

«Когда существует абсолютно независимый от государства проект, особенно если это на Северном Кавказе, каждому хочется получить от него кусок. Подобных ситуаций полно по всей России. Это норма нашей жизни и иллюстрация к тому, что происходит», - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

При этом он отметил, что Кавказ - "полу-традиционное общество", где успех того или иного проекта зависит зачастую от личных отношений с чиновниками.

«Если они хорошие - отлично. Если нет - проекту придется плохо» - отметил он.

Комментариями представителей Адыге-Хабльской межрайонной прокуратуры и Министерства образования Карачаево-Черкесии относительно ситуации с летней школой "Балапанлар" "Кавказский узел" пока не располагает.