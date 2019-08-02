Пикетчики в Ростове-на-Дону потребовали защитить права дольщиков самостроев

Власти Ростовской области должны принять региональный закон о мерах защиты прав дольщиков, чьи дома признаны самостроями, заявили участники пикета у здания областного правительства. Суды обязывают жильцов самостроев сносить за собственный счет свое единственное жилье, пожаловались пострадавшие.

Как писал "Кавказский узел", 25 июля дольщики и жильцы домов, признанных самостроями, 25 июля провели в Ростове-на-Дону одиночные пикеты с требованием определить компанию для строительства компенсационного жилья. Власти требуют, чтобы жильцы самостроев за свой счет сносили свое единственное жилье, рассказали пикетчики.



Десять человек, сменяя друг друга, пикетировали сегодня здание правительства Ростовской области, требуя защитить права жильцов самовольно построенных жилых домов. Чиновники областного правительства не отреагировали на акцию - никто из них не вышел к пикетчикам и не пригласил зайти в здание, передал присутствовавший на месте акции корреспондент "Кавказского узла".

"Я дольщица самостроя по переулку Весенний в Батайске. В 2013 году купила у застройщика однокомнатную квартиру на стадии котлована, но дом он так и не построил. В 27-квартирном доме было продано около 50 квартир. В итоге застройщика посадили, а я осталась без денег и квартиры, так как продала свое единственное жилье. Я инвалид второй группы, но вынуждена работать, на почве стресса перенесла две операции. Живу у родственников, покупать новую квартиру денег нет, еле свожу концы с концами", - рассказала пикетчица Марина Заварзина, приехавшая из Батайска, корреспонденту "Кавказского узла".

Валентина, жительница Аксайского района Ростовской области, тоже не получила от застройщика оплаченную квартиру. "Мы с мужем в 2014 году решили взять дедушке небольшую квартиру, так как у нас хрущевка двухкомнатная и сын живет с нами. Нашли подходящий вариант, заключили с застройщиком договор, зарегистрировали в Стройреестре, все проверили и через пару дней отдали деньги. Все, с тех пор ни денег, ни квартиры, числюсь в самострое. Законом не защищена, хотя регистрация договора была по 214-ФЗ (Федеральный закон "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости - прим. "Кавказского узла"). В администрации Аксайского района нам обещают помочь, устраивают еженедельные консультации, пока ждем", - рассказала женщина.

Другая жительница Аксайского района, Марина, приобретала квартиру в поселке Верхнетемерницкий близ Ростова-на-Дону. "Я дольщица дома в переулке Меркурия. Продала единственное жилье, которое было у нас пополам с сыном, теперь мы оба бомжи, уже на протяжении двух лет временная прописка. Что с пропиской будет дальше, я не знаю. Мужу диагностировали рак, на днях сделали операцию, нам очень тяжело", - пожаловалась она корреспонденту "Кавказского узла".

Семья ростовчанки Ирины приобрела квартиру в доме по Травяной улице. После университета они с мужем воспользовались государственной программой для молодых семей и приобрели однокомнатную квартиру в ипотеку на льготных условиях. Когда в семье появились дети, супруги продали ее, чтобы купить жилье попросторнее, а их новый дом на Травяной признали самостроем.

"Сил уже нет бороться. Получается мы сами построили, сами подвели газ, воду, электричество, сами зарегистрировали себе квартиры, сами должны были проверять все. Администрация постройку 2008 года "заметила" только к 2015 году и "вспомнила", что, оказывается, разрешения не давали. Покупали "вторичку", сами должны снести", - посетовала она.

Дом на Травяной улице был построен в 2008 году, а в 2017 году суд признал здание самостроем и постановил снести его за счет жильцов. Права людей, которые купили квартиры в этом доме как вторичное жилье, оказались ничем не защищены, рассказала участница пикета 25 июля Любовь Ивановна.

"После смерти мамы я продала квартиру, которая принадлежала мне и моему брату. Сумма была небольшой, выбрала этого застройщика, который обещал в течение года построить дом. Ровно через год мы узнали, что связи ни с кем из застройщиков нет. Брат понял, что нас обманули, мы были в ужасе - почти два миллиона просто выбросили. У брата случился инфаркт, и он умер, я сильно заболела. Сделали операцию, затем еще две, здоровье пошло на убыль, а вопрос с квартирами так и не решается", - рассказала дольщица "Трестркурортстроя" Лилия.

Ростовчанка Анна Ивановна не принимала участия в акции, но подошла к пикетчикам, чтобы поддержать их. "В декабре 2015 года был возведен семиэтажный многоквартирный жилой дом на улице Седова. По решению суда его необходимо снести как самострой. Единственная причина - отсутствие решения на семь этажей, было только на три этажа. Дом готов на 80-90%, установлены окна, установлен лифт, подведены коммуникации, по документам целевое назначение участка - многоквартирный жилой дом. Имеется положительная экспертиза о безопасности дома и подтверждение, что дом находится в границах земельного участка", - возмутилась она.

По словам представителя объединенной рабочей группы дольщиков, с 25 июля дольщики провели в общей сложности 30 одиночных пикетов. "Задержаний не было, но чиновники регулярно вызывают полицейских, - они берут объяснения и напоминают правила проведения одиночных пикетов", - сказал представитель группы.