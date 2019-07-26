Ростовские дольщики потребовали предоставить им жилье

26 июля 2019, 00:31

Дольщики провели в Ростове-на-Дону одиночные пикеты с требованием определить компанию для строительства компенсационного жилья.

Серия одиночных пикетов дольщиков прошла 25 июля у здания правительства Ростовской области. Среди участников акции были представители дольщиков ЖК "Европейский", ООО "Тресткурортстрой", а также домов, расположенных на улице 47-я линия, передает корреспондент "Кавказского узла".

20 мая в Ростове-на-Дону началось рассмотрение дела о хищении средств ростовских и краснодарских дольщиков при строительстве трех жилых комплексов. На заседании 28 мая дольщики жилкомплекса "Европейский" рассказали, что вложили деньги в строительство жилья, поверив рекламе. После срыва сроков сдачи домов застройщик неоднократно встречался с покупателями квартир, обещая им достроить здания, рассказали дольщики в суде.

Одиночные пикеты проходили в течение трех часов, девять активистов по очереди выходили к зданию правительства, они держали в руках плакаты с надписями: "Дольщики ООО "Тресткурортстрой". Требуем принять областной закон о дополнительных мерах по защите прав пострадавших от самозастроев" и "Чиновник! Стой!! Допустили самострой? Помогайте, людей на улицу не бросайте!" и другими.

Прохожие живо интересовались проходящей акцией, подходили к пикетчикам, спрашивали об их проблемах. Из здания администрации к дольщикам никто не вышел. Сотрудники полиции и казаки подошли к участникам акции, переписали у некоторых паспортные данные и вручили им памятку о правилах проведения публичных мероприятий.

"Люди, и я в их числе, купили квартиры в новостройках, взяв ипотеки, кредиты, а теперь [...] побираются. Проблема огромнейшая, она замалчивается", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" дольщик Сергей.

Он рассказал, что компании изъявляли готовность приступить к строительству жилья для дольщиков, но проведение тендера затягивалось. "Обещания провести тендер звучат уже год на встречах с дольщиками" - посетовал Сергей.

Две строительные компании ООО «Московская строительная компания» (МСК) и ООО «ККПД-инвест» заявили о готовности предоставить жилье обманутым дольщикам в Ростове, сообщила 27 ноября 2018 года со ссылкой на министра строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области Сергея Куц телекомпания "Дон 24". Дольщики смогут сами выбрать застройщика, и он подаст заявление на реализацию масштабного инвестиционного проекта без проведения торгов, привел сообщения управления информационной политики правительства области "Коммерсант-Юг".

"Сроки могут затягиваться годами и десятилетиями, если их (чиновников) не подтолкнуть и не заставить. Для этого мы и выходим на пикеты", - пояснил дольщик.

"Я пострадала от действий застройщика "Тресткурортстрой". В 2012 году я купила 1-комнатную квартиру на улице Тракторной в доме коттеджного типа. Часть денег заняла, часть взяла в кредит. Однако ни жилья, ни компенсации я не получила, хотя суд официально признал меня потерпевшей", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" пострадавшая дольщица Ирина.

По ее словам, она хотела улучшить жилищные условия, но продолжает с сыном ютиться в старом жилье. "На нервной почве получила заболевание, и теперь все деньги уходят на мое лечение. Шансов снова собрать деньги на новую квартиру у меня нет. Среди пикетчиков много таких, как я, поэтому пока наши проблемы не решатся, мы будем здесь стоять", - заявила дольщица.

Участники акции рассказали, что потеряли квартиры и в уже сданных домах, в которых жили давно.

"Наш дом на улице Травяной был сдан в 2008 году... Мы с матерью-пенсионеркой и дочерью купили квартиру в 2011 году уже как вторичное жилье. Квартира двухкомнатная, 60 квадратных метров, стоила 3,5 миллиона рублей и чтобы ее купить и сделать в ней ремонт, мы брали кредиты", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица Любовь Ивановна. По ее словам суд в 2017 году признал дом самостроем и постановил снести его за счет жильцов.

"Мы шесть лет жили в незаконно построенном, по мнению чиновников, доме, и они ничего не замечали [...] чиновники не интересуются, куда мы пойдем, если дом снесут, ведь у многих нет другого жилья", - сказала она.

Дольщики рассказали, что с тендером на определение застройщика компенсационного жилья для них сложилась неопределенная ситуация.

"По результатам тендера в течение времени, о котором дольщикам не сообщали, должна была победить одна из строительных компаний. Время шло, но [...] сроки постоянно переносились", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы объединенной рабочей группы дольщиков Ростовской области. По его словам, в конце июня стало известно о предложении еще одной компании, предложившей предоставить дольщикам жилплощади в обмен на застройку участка в городе. Однако спустя несколько дней оно было снято со всех официальных ресурсов, сказал представитель дольщиков. "На вопросы дольщиков в отношении данной компании было объявлено, что она внезапно передумала", - отметил он.

Представитель дольщиков рассказал, что акции протеста будут продолжаться, так как "неопределенность сложившейся ситуации в течение столь длительного времени вынуждает дольщиков вновь выходить на пикеты в надежде на скорейшее получение жилья".

По его словам, к пикетам присоединятся жильцы домов, признанных самостроями, так как власти региона не считают их пострадавшими участниками долевого строительства и не собираются решать их вопрос. "Наоборот, дома этих людей, официально признанных [...] потерпевшими от мошенников-застройщиков, планируется снести в ближайшее время", - сказал он.

Комментариями от правительства Ростовской области относительно требования участников пикетов "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" также писал, что 2 июня 200 дольщиков собрались на акцию протеста в Ростове-на-Дону и потребовали привлечь власти к ответственности.

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.