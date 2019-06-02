Дольщики Ростовской области и Кубани потребовали привлечь власти к ответственности

02 июня 2019, 23:22

200 человек собрались сегодня на акцию протеста в Ростове-на-Дону с баннерами и плакатами "Квартиры каждому пострадавшему дольщику!", "Нам негде жить!", "Нас не видят, нас не спрашивают", "Чиновники! Или стройте, или убирайтесь!".

Акция прошла сегодня на площади Ленина, в ней, по оценке организаторов, приняли участие 200 человек. На плакатах митингующих были отмечены ЖК "Баррикадная", "Европейский", "Паллацио", "ТрестКурортстрой", "Южный", "Яблоневый сад", а также краснодарские ЖК "1 Мая", "Вдохновение", "Наутилус" и другие, передает корреспондент "Кавказского узла".

Ведущие митинга в своих выступлениях сравнили ситуацию с дольщиками с "кораблем, который с 1998 года болтается по морям недостроя от чиновника к чиновнику, преодолевая шторма, ветра и бури", перечисляя даты начала возведения домов. В перерывах между выступлениями включались отрывки речей ростовских чиновников по местному телевидению, в которых было обещано достроить дома "в кратчайшие сроки".

Дольщица Екатерина Кривошей заявила, что районные администрации сами инициируют иски по сносу самостроев за счет дольщиков. "За невыполнение этих решений дольщиков принуждают платить свои деньги, их не пускают за границу, они невыездные. Это просто беспредел, такая ситуация недопустима!", - сказала она в своем выступлении перед собравшимися.

"Наш объект должен был сдаться в 2004 году. Более 15 лет мы ждем своей квартиры, уже второе поколение, многие люди не дожили до сегодняшнего дня. На уровне региональной власти нам никто не помогает решать проблему: ни администрация, ни прокуратура, у нас уже целая библиотека отписок. Думаю, что это проблема дольщиков в рамках страны: "дорожные карты" не выполняются, не контролируются, никто не несет ответственность за исполнение. Мы не видим помощи региональной власти и не считаем, что на уровне региона можно решить проблемы дольщиков, это должно быть решено в масштабах страны, должна быть федеральная программа финансирования", - заявила дольщица краснодарского ЖК "Наутилус".

"На данный момент наш застройщик банкротится, РРИК (Ростовская региональная ипотечная корпорация) банкротится, вот что значит особый контроль правительства области! Более 200 одиночных пикетов мы провели перед зданием Заксобрания и правительства [Ростовской] области, провели три голодовки, мы готовы и дальше бороться за свои метры. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока наши права не будут восстановлены!", - заявила в своем выступлении дольщица "Баррикадной" Ксения Шестакова.

Главное требование дольщиков к властям Ростовской области - исполнение "дорожных карт", согласно которым дом должны были сдать в четвертом квартале 2018 года. Строительство на 1-й Баррикадной улице было начато в 2004 году Ростовской региональной ипотечной корпорацией, контрольным пакетом акций которой обладает региональное Минимущества, следует из данных на сайте корпорации. По мнению юристов Христофора Арутюнова и Татьяны Берман, требования дольщиков ЖК "Баррикадная" к властям обоснованы, поскольку правительство области было главным акционером компании-застройщика и выдало ему разрешение.

Из представителей местных властей митинг посетил только депутат Законодательного собрания области от компартии Евгений Бессонов.

“Я продала трехкомнатную квартиру, чтобы купить квартиру себе и дочери, которая поступила в ЮФУ (Южный федеральный университет), и так получилось, что я стала обманутой дольщицей. Дочь уже окончила университет, вышла замуж, родила ребенка, а квартир как не было, так и нет. Например, именно я снимаю квартиру с 2013 года", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" дольщица "КурортСтроя" Елена.

По ее словам, за минувшие полгода серьезных подвижек не было. "Возможно, что-то и двигается, но не радикально, квартир нет. Вдобавок нас не признают обманутыми дольщиками и, соответственно, не включают в реестр", - сказала участница митинга.

38-летняя ростовчанка Ольга рассказала, что в 2012 году купила жилье в "КурортСтрое". "На тот момент я была беременна и надеялась на квартиру, скорее, для сына. В результате стройка прекратилась, мы попросили вернуть деньги - там уже начала расти трава и никаких стройработ не шло. Мне сказали: "ждите", потом они (застройщики) начали теряться, съехали с офиса. Оказалось, что таких людей много, но обманутыми дольщиками суд нас не признает, нас не заносят в реестр. Сейчас я живу у мамы в квартире вместе с ребенком", - рассказала Ольга корреспонденту "Кавказского узла".

Она утверждает, что за последнее полугодие все встречи с местными властями завершились "безрезультатно".

"В 2012 году мы продали свою комнату в коммунальной квартире, где мы проживали с мужем и ребенком, и вложились в "КурортСтрой" - хотели улучшить свои жилищные условия. Через год обещали построить дом, но по истечении этого срока там заложили фундамент, и на этом дело закончилось. Объясняли тем, что оформляют документы в Москве или другими отговорками. Потом застройщиков посадили, они банкроты", - рассказала дольщица "КурортСтроя", пенсионерка Наталья.

По ее словам, проблемы дольщиков не решаются. "Выходим на митинги, пишем заявления, подписываем петиции, люди из инициативной группы ездят в Москву, тратя свое время и деньги. Сейчас мы живем в той же коммуналке, в комнате гораздо меньшего размера. Сын уже вырос, он сильно заболел и находится на лечении, у мужа гипертонический криз, мне приходится работать на трех работах, чтобы оплатить коммуналку и лекарства, хватает с трудом. На хорошую работу не берут, так как у меня пенсионный возраст", - заявила участница акции.

Согласованное с властями мероприятие, несмотря на 35-градусную жару, длилось почти два часа. Участники акции приняли резолюцию, в которой содержатся требования провести конституционно-правовую экспертизу регионального закона о предоставлении дольщикам квартир по соцнорме, направить из федерального бюджета адресные целевые субсидии на достройку каждого проблемного объекта с контролем над расходованием средств, принять региональный закон о поддержке самозастроев.

Отдельными пунктами в резолюции содержатся требования привлечь губернаторов Василия Голубева и Вениамина Кондратьева к уголовной ответственности, "в связи с полным срывом сдачи проблемных объектов" и "провести проверку на соответствие занимаемой должности". Эти требования были встречены бурными аплодисментами собравшихся. Резолюцию участники митинга планируют направить президенту и правительству России.

"Кавказский узел" не располагает комментариями глав и представителей администраций двух регионов относительно заявлений и требований дольщиков. Накануне митинга заместитель главы администрации Ростова-на-Дону по строительству и архитектуре Андрей Дикун заявил, что проблему дольщиков в городе власти планируют решить до 2021 года, написал "Коммерсант".

В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована статья "Дольщики: юристы советуют, как избежать обмана", в ней собраны советы для тех, кто стал жертвой обмана при долевом строительстве или хочет обезопасить себя от подобных проблем.