Найден шестой погибший при аварии в горах Грузии

28 июля 2019, 13:59

Спасатели нашли тело шестого погибшего при падении грузовика в ущелье на горном перевале в Грузии. Трое получивших травмы при аварии выписаны из больницы, сообщило сегодня МВД страны.

Как писал "Кавказский узел", 27 июля грузовик с 12 пассажирами сорвался в ущелье на перевале Пшавели-Абано-Омало. Часть пассажиров успели покинуть машину, но пять человек погибли в ДТП. Трое были госпитализированы в Телавскую больницу.

По данным Службы по управлению чрезвычайными ситуациями МВД, найдено тело шестого погибшего в ДТП, сообщает сегодня "Интерпрессньюс".

Три человека, которые были госпитализированы в Телавскую больницу, выписаны из медучреждения, уточняет издание.

Поиски еще одного пассажира грузовика продолжаются, пишет сегодня "Sputnik Грузия".